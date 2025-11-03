Colombia vive dinamismo en ventas de autos nuevos

La venta de vehículos nuevos sigue acelerándose en Colombia. De acuerdo con un informe de la Andi y Fenalco, en octubre se matricularon 25,254 carros, lo que significó un crecimiento de 36.4% frente al mismo mes de 2024 y se convirtió en el mes de mayor volumen de vehículos vendidos en lo corrido del año.

Desde diciembre del 2024 (25,331) no se vendían tantos carros en un solo mes y el acumulado de 2025 está cerca de superar las ventas de todo 2024. A falta de dos meses para terminar el año, ya se han registrado 200,279 vehículos, solo 674 unidades menos que todas las matrículas del año pasado (200,953).

Renault recuperó el primer puesto en las ventas mensuales con un total de 3,748 vehículos matriculados. La marca creció 51% y alcanzó una participación de mercado de 14.8 por ciento.

El segundo lugar lo ocupó Kia, que venía liderando los últimos meses, y en octubre vendió 3,402 carros nuevos, 37.5% más que un año antes. En tercer lugar quedó Chevrolet, con 1,989 unidades vendidas y 23.8% de crecimiento. Toyota fue la única marca del listado entregado por la Andi y Fenalco que registró una caída en sus ventas. En total comercializó 1,939 vehículos nuevos 16.6% menos que en octubre de 2024. Esto le alcanzó para llegar al cuarto lugar.

Mazda completa el top 5 de ventas mensuales con 1,683 carros, un crecimiento de 5.5% y una participación de mercado de 6.7 por ciento. Los primeros diez puestos lo completan Suzuki (1,611), Nissan (1,289), Volkswagen (1,245), BYD (1,177) y Hyundai (1,057).