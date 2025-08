China quiere asociarse con México para abastecer mercados globales

México en un destino natural para la relocalización de inversiones que buscan mayor certidumbre ante la fragmentación global del comercio. Así es como también lo ven las empresas de China, según la Gerente de Comunicación y Medios de la Cámara Comercio y Tecnología Mexico - China, Diana Gamboa.

En efecto es China el tercer emisor de anuncios de inversión en México. Según datos de la Secretaría de Economía, actualmente hay poco más de 1,000 empresas chinas registradas formalmente en México bajo el régimen de inversión extranjera directa. Sin embargo, en la Cámara de Comercio y Tecnología México- China, estiman que la cifra real podría ser de entre 4,000 y 5,000 si se incluyen oficinas de representación, distribuidores o intermediarios comerciales.

A decir del Secretario Ejecutivo de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), José Manuel Salazar Xirinachs, estamos en medio de un “reacomodo” el comercio mundial, a iniciativa de Estados Unidos y en particular respecto de China. Uno donde la estrategia recomendada debe ser la diversificación.

Sin embargo, “la clara dominancia del comercio mexicano es con Estados Unidos”, advirtió el economista jefe de Finamex Casa de bolsa, Víctor Gómez Ayala. Si bien admite que la otra cara de las importaciones muestra mucho más diversidad y ahí sí aparece el mercado de Asia, no parece ser la opción más oportuna en este momento.

La masa crítica, el apetito y la política

El Secretario Ejecutivo de la Cepal subrayó que México cuenta con la masa crítica en industrias como la aeroespacial, de dispositivos médicos, el software y una gran cantidad de clusters que generan circulos virtuosos para atraer más inversión y desarrollo.

La experta de la Cámara china de comercio admitió que hace poco más de una década, México era percibido principalmente como una plataforma de ensamblaje para acceder al mercado estadounidense. “Hoy, esa visión ha evolucionado hacia una apuesta estratégica de largo plazo”.

Dijo que las empresas de China también reconocen las ventajas que ofrece México por su posición geográfica privilegiada, acceso a más de 50 mercados a través de tratados comerciales, estabilidad macroeconómica, costos competitivos y una base laboral joven y calificada.

Y enfatizó que el contexto de fragmentación comercial ha redefinido las estrategias de inversión de las empresas chinas.

Sin embargo el gerente de asuntos públicos en Integralia, Alberto Quiroz, recordó que es una preocupación para México evitar que Estados Unidos perciba a México para triangular productos de China. Es una preocupación política en este momento que se prepara para la revisión del acuerdo comercial. Pero admitió que “es un dilema, porque la inversión productiva es bienvenida del país que sea”.

Empresas chinas y el emblemático BYD

La experta de la Cámara de Comercio China refirió la llegada de empresas como Hisense, Minth Group, Huawei, Kuka Home , Hangzhou XZB, JAC Motors, Changan, ICBC, Honghua Group que “entre muchas más, han apostado por México no solo como plataforma exportadora, sino como mercado estratégico en sí mismo”.

Comentó que en el caso de BYD, no hay cancelación como tal “hay una estrategia de expansión gradual que responde al entorno operativo del país”. Y también refirió el emblemático caso de Dragon Mart en 2012, que pretendía ser un centro minorista de abasto para empresas chinas en Quintana Roo, que finalmente no se concretó. De acuerdo con Gamboa, ambos casos reflejan los desafíos que enfrentan los proyectos de gran escala cuando la alineación plena entre comunidad, gobierno y empresa no se concretan.