China inicia dos investigaciones sobre las prácticas comerciales de Estados Unidos

El Ministerio ⁠de Comercio de China informó este viernes del inicio de ⁠dos investigaciones en respuesta a las prácticas estadounidenses que obstaculizan la entrada de productos chinos en Estados Unidos, absteniéndose de tomar represalias ⁠inmediatas contra las medidas anunciadas por ⁠Washington más temprano en el mes.

China y Estados Unidos mantienen una tregua comercial desde que el presidente estadounidense, Donald Trump, se reunió con su par chino, Xi Jinping, en octubre. Trump dijo esta semana que visitará Pekín a mediados de mayo, en el marco de un esfuerzo más amplio de Washington por restablecer las relaciones en la región de Asia-Pacífico.

Las dos investigaciones chinas —cuya conclusión está prevista en un plazo de seis meses, aunque podrían prorrogarse— son una respuesta a dos medidas similares estadounidenses en virtud del artículo 301 contra China, según indicó el ministerio en un comunicado, calificándolas de recíprocas.

Las investigaciones analizarán las prácticas y medidas comerciales de Estados Unidos que "perturban las cadenas de suministro y las cadenas industriales globales" y "obstaculizan el comercio de productos ecológicos", señaló el ministerio en comunicados separados.

Estas prácticas y medidas restringen o prohíben tanto la entrada de productos chinos en Estados Unidos como ⁠las exportaciones estadounidenses de productos de alta ⁠tecnología a China, señaló.

Estados Unidos también ⁠ha aplicado medidas que limitan las exportaciones de productos ecológicos desde el ⁠país y ralentizan el despliegue de nuevos proyectos energéticos, lo que podría perjudicar los intereses de las empresas chinas, señaló el ministerio.

Basándose en las conclusiones de las investigaciones, China adoptará las medidas correspondientes para defender sus derechos e intereses, indicó.

Washington puso en marcha este mes investigaciones comerciales sobre el exceso de capacidad industrial en 16 socios comerciales, incluida China, y ⁠sobre el trabajo forzoso.

Durante las conversaciones comerciales bilaterales en París, Pekín expresó su preocupación por las investigaciones y presentó sus alegaciones.