Casa Blanca confirma visita de Trump a China el 14 y 15 de mayo

El ⁠presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ⁠realizará una visita de Estado a China para reunirse con el presidente chino, Xi Jinping, el 14 ⁠y 15 de mayo, ⁠y Xi irá a Washington en una fecha posterior, informó este miércoles a periodistas la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt.

La visita estaba prevista inicialmente para la próxima semana, pero se pospuso debido a la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán. Leavitt señaló que Xi comprendía la necesidad de reprogramar el viaje.

"Me complace anunciar que la reunión del presidente Trump con el presidente Xi en China, tan esperada, tendrá lugar ahora en Pekín los días 14 y 15 de mayo", dijo Leavitt en una ​rueda de prensa.

"La primera dama Melania y el presidente Trump también recibirán al presidente ⁠Xi y a la señora ⁠Peng en una ⁠visita de reciprocidad en Washington D. C., en una ⁠fecha posterior que se anunciará este año".

El último viaje de Trump a China, en 2017, fue el más reciente de un presidente de Estados Unidos. La visita de Trump será la primera reunión presencial entre los líderes desde una en octubre en ⁠Corea del Sur, donde acordaron una tregua comercial.