BlackRock, Nvidia y Microsoft forman consorcio para comprar Aligned Data Centers

Un consorcio de inversión que incluye a BlackRock, Nvidia, xAI y Microsoft adquirirá Aligned Data Centers en una operación por valor de 40,000 millones de dólares, según dijeron las empresas este miércoles.

La operación subraya la intensificación de la carrera por ampliar la costosa y limitada infraestructura necesaria para mantener la tecnología de inteligencia artificial, mientras las empresas se apresuran a crear los modelos de IA más sofisticados.

La adquisición se produce tras una serie de megaoperaciones centradas en asegurar la codiciada capacidad de computación. OpenAI, creador de ChatGPT, ha anunciado en las últimas semanas acuerdos por un total de 26 gigavatios de capacidad informática, que podrían abastecer a unos 20 millones de hogares estadounidenses.

El consorcio inversor, bautizado como Artificial Intelligence Infrastructure Partnership (AIP), tiene como objetivo inicial desembolsar 30,000 millones de dólares en , con la posibilidad de alcanzar los 100,000 millones, incluida la deuda.

Esta es la primera inversión de AIP. Se espera que la operación se cierre en el primer semestre de 2026.

Entre los inversores principales de AIP figuran también la Autoridad de Inversiones de Kuwait y el inversor estatal singapurense Temasek.

Aligned diseña, construye y opera centros de datos para hiperescaladores, "neoclouds" —o proveedores de nueva generación para IA— y empresas.

Su cartera incluye 50 centros y más de 5 gigavatios de capacidad operativa y prevista, incluidos activos en desarrollo, ubicados en Estados Unidos y Latinoamérica.

Aligned mantendrá su sede en Dallas, Texas, y estará dirigida por el CEO Andrew Schaap.

OpenAI desveló la semana pasada un acuerdo de suministro de chips de IA de 6 gigavatios con AMD que incluye una opción de compra de una participación en el fabricante de chips, días después de conocerse que Nvidia planea invertir hasta 100,000 millones de dólares en la empresa emergente y proporcionarle sistemas de centros de datos con al menos 10 gigavatios de capacidad.