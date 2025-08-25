Buscar
Atrévete a cambiar el ritmo de tu dinero

Vive la experiencia del Reto Actinver 2025 y sé parte del evento más grande de México para formar inversionistas.

Branded Content

Del 06 de octubre al 14 de noviembre 2025. 

Prepárate de la mano de expertos financieros para ganar ¡hasta $500 mil pesos! Este año tenemos más oportunidades de ganar.

En 6 semanas, aprende sobre:

  • Mercado de Valores
  • Fondos, ETFs y Acciones
  • Planeación financiera
  • Construcción de portafolios

Tu acceso incluye:

  • 1 simulador de inversiones con 1 millón de actipesos
  • 50 sesiones en vivo
  • +40 expertos financieros
  • 30 cursos on demand en Acelera Academy
  • 3 niveles de aprendizaje, permitirán aprender y ganar.
Inscríbete en retoactinver.com

¡Acepta el Reto y acostúmbrate a ganar más!

Aprovecha tu descuento Early Bird

Obtén el 20% de descuento en tu inscripción al Reto Actinver 2025

Somos el evento más grande de México para formar inversionistas

Aprende, práctica y gana. ¡Hay más de 2 millones en premios!

Cómo participar:

  1. Ingresa a www.retoactinver.com
  2. Llena tus datos
  3. Inscríbete a partir del 23 de julio
¿Qué incluye tu acceso?:

  • 3 niveles de aprendizaje
  • 1 simulador de inversiones
  • Más de 50 expertos financieros
  • Más de 100 sesiones en vivo
  • Más de 30 cursos gratuitos en Acelera Academy
  • Más de 2 millones de pesos en premios
  • Otras dinámicas para ganar

Prepárate. Aprende. Invierte.

Acepta el RETO en www.retoactinver.com

