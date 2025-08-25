Atrévete a cambiar el ritmo de tu dinero

Del 06 de octubre al 14 de noviembre 2025.

Prepárate de la mano de expertos financieros para ganar ¡hasta $500 mil pesos! Este año tenemos más oportunidades de ganar.

En 6 semanas, aprende sobre:

Mercado de Valores

Fondos, ETFs y Acciones

Planeación financiera

Construcción de portafolios

Tu acceso incluye:

1 simulador de inversiones con 1 millón de actipesos

50 sesiones en vivo

+40 expertos financieros

30 cursos on demand en Acelera Academy

3 niveles de aprendizaje, permitirán aprender y ganar.

Branded Content

Inscríbete en retoactinver.com

¡Acepta el Reto y acostúmbrate a ganar más!

Flyer Early birds

Aprovecha tu descuento Early Bird

Obtén el 20% de descuento en tu inscripción al Reto Actinver 2025

Somos el evento más grande de México para formar inversionistas

Aprende, práctica y gana. ¡Hay más de 2 millones en premios!

Cómo participar:

Ingresa a www.retoactinver.com Llena tus datos Inscríbete a partir del 23 de julio

Branded Content

¿Qué incluye tu acceso?:

3 niveles de aprendizaje

1 simulador de inversiones

Más de 50 expertos financieros

Más de 100 sesiones en vivo

Más de 30 cursos gratuitos en Acelera Academy

Más de 2 millones de pesos en premios

Otras dinámicas para ganar

Prepárate. Aprende. Invierte.

Acepta el RETO en www.retoactinver.com