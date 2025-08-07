¡Atención, mexicanos: Powerball alcanza los $9 mil millones MXN!

El próximo evento de Powerball, una de las loterías más grandes y emocionantes del mundo, se celebrará este sábado 9 de agosto con un premio espectacular de $9 mil millones MXN. Gracias a TheLotter México, ahora puedes unirte fácilmente a esta carrera por el gran premio, ¡desde la comodidad de tu hogar!

¿Cómo apostar?

Con TheLotter México, apostar por el Powerball es rápido y sencillo:

Ingresa a la página de Powerball en TheLotter México. Elige tus cinco números principales y un número adicional. Confirma tu apuesta, ¡y listo!

¡Si ganas, te avisaremos por correo electrónico y recibirás tus premios 100% sin comisiones!

¡Millones de jugadores ya han ganado!

Con más de 20 años de experiencia, TheLotter México ha pagado más de $2.5 mil millones MXN a usuarios en todo el mundo. Entre nuestros ganadores se destacan jugadores latinoamericanos de Brasil, Panamá, Chile, Costa Rica, Uruguay y, por supuesto, México. Ahora, TheLotter México llega con una plataforma renovada, ofreciéndote una experiencia segura, transparente y emocionante para que puedas apostar en las mejores loterías internacionales con total confianza.

El Powerball: El gigante de las loterías

Las loterías estadounidenses, como Powerball, destacan por sus colosales premios. Este juego rompió récords en 2022 con un premio mayor de más de $40 mil millones MXN, ¡el más grande de la historia! ¡El premio mayor no tiene límite máximo, lo que significa que puede acumularse y crecer indefinidamente hasta que haya un ganador!

¡No te quedes fuera!

Este sábado, 9 de agosto, Powerball te ofrece la oportunidad de ganar $9 mil millones MXN. Solo necesitas tener 18 años, un celular y una tarjeta de crédito para participar. ¡La suerte te espera!

www.thelotter.mx es operado en México por Calli Dos Operaciones S.A., de C.V., de conformidad con el oficio folio DGJS/DCRCA/2407/2022 de fecha primero de diciembre de 2022. Juega responsablemente; no olvides que el objetivo principal es el entretenimiento, la diversión y el esparcimiento. Juegos prohibidos para menores de edad.

¿TIENES PROBLEMAS CON EL JUEGO? Llama al Centro de Orientación Telefónica: 800 911 2000, o visita http://www.juegosysorteos.gob.mx/es/Juegos_y_Sorteos/Atencion_al_Ludopata/ (SEGOB).