ASUR compra aeropuertos latinoamericanos de Motiva por 2,600 millones de dólares

El Grupo Aeroportuario del Sureste (ASUR) de México firmó un contrato para adquirir la cartera de aeropuertos del operador brasileño de infraestructura Motiva por unos 11,500 millones de reales (2,160 millones de dólares), incluyendo la deuda neta, informaron ambas empresas el martes.

ASUR pagará 5,000 millones de reales por la participación de Motiva en los aeropuertos, mientras que el monto restante se financiará mediante deuda neta, de acuerdo a un documento presentado ante la Comisión de Valores Motiva.

El anuncio de la adquisición se realizó a principios de noviembre.

La venta, que aún requiere la aprobación de las autoridades antimonopolio, incluye las participaciones de Motiva en 17 aeropuertos brasileños y centros de conexión internacionales en Quito (Ecuador), San José (Costa Rica) y Curazao.

Según Motiva, estos aeropuertos atienden a unos 45 millones de pasajeros al año.