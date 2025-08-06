La ARTF inicia investigación por incidente ferroviario en Irapuato

La Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario (ARTF) informó la tarde de este miércoles que inició el procedimiento de investigación del “hecho de tránsito ocurrido esta tarde en las colonias Europa y Primero de Mayo en la ciudad de Irapuato, Guanajuato, que involucra a una unidad ferroviaria de la empresa FERROMEX, en el que lamentablemente hubo pérdidas humanas y lesionados de gravedad” y afirmó que, en su momento, se determinarán las sanciones correspondientes.

En un comunicado, el gobierno local confirmó el fallecimiento de seis personas y dos resultaron lesionadas

Luego del hecho, Ferromex expresó su plena solidaridad con las familias de quienes fallecieron en el “trágico accidente” y con las personas que resultaron afectadas, así como con la comunidad de Irapuato.

“Personal especializado de la empresa se ha trasladado al sitio para atender a todas las personas involucradas en el accidente, así como para revisar la caja negra de la unidad y determinar las causas por las que una locomotora se habría separado del convoy”, se explicó en un boletín informativo.

Por su parte, la ARTF dijo que cooperará con las autoridades correspondientes para atender el lamentable suceso y estará en contacto y coordinación con la empresa responsable a fin de brindar apoyo a las personas víctimas y familiares.