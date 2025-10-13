Aranceles impactarán costos hasta el 2026: Levi’s

Levi Strauss & Co. (Levi’s), un fabricante estadounidense de jeans, adelantó que los aranceles seguirán afectando sus costos sobre productos importados a Estados Unidos, por lo menos, hasta mediados de 2026.

El director de Finanzas de la compañía, Harmit Singh, explicó que las tarifas arancelarias se empezaron a reflejar sobre sus márgenes desde la segunda mitad de este año. En el tercer trimestre, el margen bruto se redujo en 20 puntos base.

Precisó que la tasa arancelaria que enfrenta actualmente es del 30% para productos provenientes de China y de aproximadamente 20% para el resto del mundo, frente al 0.5% que pagaban antes de la nueva política comercial de Estados Unidos.

“Dados los resultados del tercer trimestre, seguimos esperando solo un impacto de 20 puntos básicos en el margen bruto… y un costo de producto más altos que hace un año debido a los aranceles”, comentó durante su conferencia trimestral con analistas.

Entre el 50 y 60% de los productos que Levi’s importa para el mercado de Estados Unidos se fabrican en países como Bangladesh, Camboya, Pakistán, Sri Lanka, Egipto y Vietnam, de acuerdo con datos de Reuters.

Harmit Singh añadió que de cara al 2026 continúan tomando medidas para compensar el impacto de los aranceles, tales como la negociación con sus proveedores, una mayor diversificación de su cadena de suministro, así como el ajuste de precios y promociones.

“Estamos adoptando un enfoque prudente de nuestras perspectivas, dado el complejo entorno macroeconómico… Seguimos confiando en la fortaleza y el impulso subyacentes de nuestro negocio”, dijo el director de Finanzas luego de proyectar que sus ingresos netos crecerán aproximadamente el 3% para este año.

Aunque previamente estimaba incrementar sus ventas un 2%, las mejores perspectivas se basan en que cuenta con 70% del inventario para atender la demanda de la temporada navideña en Estados Unidos.