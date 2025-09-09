Los aranceles al acero tienen un impacto "hiper negativo"; Trump no los quiere bajar: Ebrard

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, pidió a Estados Unidos bajar los aranceles de 50% a los productos de acero originarios de México, porque tienen “un impacto hiper negativo”.

Pero el presidente estadounidense, Donald Trump, ha mostrado renuencia a esta solicitud, aunque estableciendo negociaciones por 90 días para tratar este y otros asuntos.

Ebrard refirió una conversación entre los mandatarios de México y Estados Unidos a finales de julio pasado: “La presidenta le dijo (a Trump), después de una conversación, entonces denos 90 días si todavía no estamos de acuerdo. ¿Por qué? Porque nosotros queremos que bajen los aranceles. Y él decía, no, yo no estoy de acuerdo”.

Igualmente, Ebrard cuestionó que Estados Unidos imponga un arancel de 25% a las importaciones de autos desde México, cuando aplica una tarifa de 15% a las procedentes de Japón, Corea del Sur y la Unión Europea.

En general, planteó que una América del Norte integrada y competitiva puede beneficiarse de la “relocalización geopolítica” que se llevará a cabo en un corto plazo de los flujos de comercio e inversión desde Asia.

“¿Qué estamos tratando de hacer? Revisar todas las preocupaciones que tenga Estados Unidos y que Estados Unidos revise las nuestras. Por ejemplo, el impacto hiper negativo de los aranceles 232. Por ejemplo, en el acero. O cómo es posible que aquí nos tengan al 25 (por ciento) con descuento y acuerden 15% con Japón, Europa o Corea del Sur, etc.”, dijo en un mensaje durante la Inauguración Expo Pyme 2025, en Monterrey, Nuevo León.

La mención referente al descuento se refiere a que el gobierno de Estados Unidos cobra un arancel de 25% a las importaciones automotrices estadounidenses de automóviles originarias de México con una exención a la parte del contenido estadounidense.

Alrededor de 84% de las exportaciones mexicanas y canadienses al mercado estadounidense no pagan aranceles, de acuerdo con cifras de la Oficina del Censo. “Sí tenemos aranceles respecto a la industria automotriz, pero con un sistema complejo de descuento, que hace que a mayor contenido de la región tengas menor arancel”, agregó Ebrard.

Las aduanas estadounidenses cobran un arancel de 50% a las importaciones de acero, aluminio y cobre desde todo el mundo, y una tarifa de 25% a las importaciones de autopartes, excepto las originarias de México y Canadá, hasta que se establezca una metodología para determinar el valor de contenido estadounidense.

“Tenemos otro arancel sobre acero y aluminio de 50%, que ha sido motivo de N número de reuniones; pero no importa hasta que encontremos la solución, porque no tiene sentido”, comentó el funcionario.

En 2024, Estados Unidos obtuvo un superávit en su comercio con México de acero y aluminio, junto con sus artículos derivados, de 4,562 millones de dólares, con exportaciones por 15,012 millones e importaciones por 10,450 millones.

“Estados Unidos tiene superávit con nosotros en acero y aluminio. ¿Cómo podría justificarse un arancel? Bueno, entonces, estamos en esa batalla”, cuestionó.

El funcionario hizo este comentario respecto a su perseverancia: “Si no funciona algo, hay que cambiarlo y volverlo a proponer. De acero, llevamos como ocho propuestas; pero alguna va a funcionar. El que persevera alcanza, decía mi abuelita”.

La posición de México es que Estados Unidos baje los aranceles y esperar a la revisión del acuerdo comercial de Norteamérica (T-MEC) prevista para el próximo año.

Al mismo tiempo que se discuten estas demandas de México, Ebrard dijo que Estados Unidos ha puesto sobre la mesa de negociaciones sus propias peticiones.