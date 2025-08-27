Caen 16.6% envíos de acero mexicano a EU en el primer semestre

Las exportaciones mexicanas de acero y sus manufacturas a Estados Unidos cayeron 16.6% en el primer semestre de 2025 a 4,591 millones de dólares, afectadas por los aranceles impuestos por el presidente Donald Trump.

Los aranceles fueron también determinantes en la reducción de 13.4 a 12.3% en la participación de México en el total de importaciones de estos productos al mercado estadounidense, comparando las primeras mitades de los años de 2024 y 2025.

Estados Unidos elevó los aranceles a la importación de acero mexicano a partir del 12 de marzo de 2025, cuando entraron en vigor tarifas de 25%, eliminando todas las exenciones que previamente incluían a México.

De enero a junio de 2025, México se mantuvo como la tercera fuente externa de acero en Estados Unidos, detrás de Canadá (5,303 millones de dólares) y China (5,254 millones), así como el primer destino de las exportaciones estadounidenses de acero (6,733 millones de dólares).

Como resultado de estos flujos, Estados Unidos registró un superávit de 2,148 millones de dólares en el primer semestre de 2025 en el comercio sectorial con México. Todos estos datos del Departamento de Comercio comprenden productos de fundición, hierro y acero y sus manufacturas.

Las exportaciones mexicanas de los bienes referidos han bajado desde el 2025, hasta llegar a 604 millones de dólares en junio pasado, su menor nivel en los últimos cinco años.

Sobre la política arancelaria de Trump en general, Kenneth Smith, especialista en comercio internacional y socio de AGON, dijo este martes que la idea de Trump de que al cerrar su economía de Estados Unidos va a sustituir la caída de importaciones con producción nacional y generación de empleo es totalmente ficticia. “El viraje al proteccionismo no va a generar un auge manufacturero en Estados Unidos”, agregó en un mensaje en la red X.

Desde su visión, Estados Unidos enfrenta enormes retos: los altos costos de producción, el déficit de mano de obra en manufactura y la falta de acceso a insumos internacionales a precios competitivos por los aranceles.

“En lugar de seguir golpeando a Canadá y México con aranceles, Estados Unidos debe entender que la única manera de competir con éxito con China en los sectores del futuro es fortaleciendo la integración en Norteamérica a través del T-MEC y así aumentar la competitividad regional”, afirmó.

Sobre la recaudación, comentó “El gobierno de Estados Unidos se jacta de haber recaudado 131,000 millones de dólares en aranceles. Traducción: los ciudadanos estadounidenses que importan mercancías desembolsaron 131,000 millones de dólares. Los aranceles son un impuesto al consumo estadounidense”.

La primera Trump hizo un uso extensivo de las facultades delegadas al Presidente para aumentar los aranceles sobre ciertos bienes.

En consecuencia, los aranceles pagados sobre las importaciones estadounidenses se duplicaron entre el año fiscal 2015 y el año fiscal 2020, pasando de 37,000 a 74,000 millones de dólares. La administración del presidente Joe Biden mantuvo muchas de estas políticas, y recaudó 77,000 millones de dólares en el año fiscal 2024.

Sobre lo recaudado por los aranceles de Trump, Smith sentenció: “Ya sea que se lo ‘trague’ las empresas importadoras o le trasladen el costo al consumidor final. El gobierno de Estados Unidos está exprimiendo a sus ciudadanos para incrementar su recaudación, con todas las consecuencias que eso conlleva para la economía”.