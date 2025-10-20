Con alianzas solidarias construyen un futuro más inclusivo

Con el objetivo de fortalecer la resiliencia económica de las comunidades más vulnerables, Scotiabank anunció la expansión de su estrategia global de impacto social ScotiaRISE, con una inversión proyectada de 500 millones de dólares canadienses (CAD) hacia 2030. Desde su lanzamiento, el programa ha canalizado más de 156 millones CAD a nivel mundial, beneficiando a miles de personas en los países donde el banco tiene presencia. La iniciativa impulsa la inclusión económica, el acceso a educación y empleo.

ScotiaRISE se distingue por operar a través de alianzas con organizaciones sin fines de lucro y fundaciones que comparten su visión de desarrollo social y económico. En México, el banco colabora con 27 fundaciones locales, entre ellas la Fundación John Langdon Down, dedicada al apoyo integral de personas con Síndrome de Down. También trabaja con asociaciones que brindan atención a jóvenes sordos y estudiantes en situación vulnerable, ampliando su alcance a diversos sectores sociales.

“Creemos firmemente que el desarrollo sostenible solo es posible mediante el trabajo conjunto con aliados que entienden las necesidades locales y promueven la inclusión social”, afirma Manuel Silva, director de Asuntos Corporativos y Sostenibilidad de Scotiabank México.

Los tres pilares fundamentales de la iniciativa se enfocan en empleabilidad, educación y cohesión social, que buscan eliminar barreras estructurales y crear oportunidades para los grupos más vulnerables. En empleabilidad, se desarrollan programas que capacitan y conectan a personas con dificultades para integrarse al mercado laboral. En educación, se acercan a estudiantes de educación superior y técnica mediante becas, mentorías y programas de fortalecimiento académico. En cohesión social, se promueven iniciativas que fortalecen la inclusión y la diversidad, fomentando la integración de grupos vulnerables en la sociedad.

Scotiabank apoya proyectos de organizaciones sin fines de lucro con trayectoria comprobada, seleccionados por su impacto social, viabilidad financiera y potencial de replicación. Cada iniciativa es evaluada y monitoreada rigurosamente, con resultados publicados en reportes anuales para asegurar transparencia y efectividad.

Voluntariado y compromiso social

En México, más de 9,000 colaboradores del banco participan en su programa de voluntariado corporativo; por cada hora donada, Scotiabank aporta 12 dólares a organizaciones aliadas. Con activos superiores a 1.4 billones CAD, el banco refuerza su papel como motor del desarrollo sostenible y promotor de alianzas estratégicas para construir una sociedad más justa, inclusiva y resiliente.