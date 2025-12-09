Las aerolíneas obtendrán un beneficio récord de 41,000 millones de dólares en 2026: IATA

La Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA, por sus siglas en inglés) dijo este martes que el sector aéreo registrará beneficios récord el próximo año a pesar de los problemas en la cadena de suministro, que están ralentizando las entregas de aviones y retrasando la introducción de reactores más eficientes.

La previsión se conoce después de que el fabricante de aviones Airbus haya recortado su objetivo de entrega de aviones para 2025, alegando un problema de calidad con algunos paneles metálicos del fuselaje de sus aviones A320.

Los principales fabricantes de aviones del mundo, Airbus y Boeing, han sufrido retrasos en las entregas a sus clientes en los últimos años.

Sin aviones más nuevos y eficientes, las aerolíneas afirman que no pueden reducir los al tiempo que incrementan el número de pasajeros.

Con todo, la IATA se muestra optimista de cara al año que viene.

"Las aerolíneas han conseguido dotar a sus negocios de una capacidad de absorción de impactos que les está proporcionando una rentabilidad estable", dijo en un comunicado su director general, Willie Walsh.