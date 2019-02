El metabuscador Viajala no quiere dejar pasar el buen momento que vive el turismo en México y este año inició una inversión de 3 millones de dólares para el periodo 2019-2021 destinada a fortalecer su presencia de marca. Entre sus metas figura contribuir a incrementar los viajes dentro y fuera del país.

Durante enero registró 400,000 búsquedas, lo que representó un incremento de 69% respecto del mes previo y lanzan las campanas al vuelo “al contar con la oferta más amplia de sus competidores.

“México es un país con mucho potencial turístico al que le vamos a apostar fuertemente”, comentó su cofundador, Josian Chevallier. La firma de búsqueda de vuelos y hoteles llegó al país hace cuatro años de la mano de Altabix, filial del grupo hotelero City Express, apenas unos meses después de nacimiento en Colombia. Ahora están presentes en Argentina, Brasil, Ecuador y Perú (en cada país han desarrollado un sitio web “totalmente tropicalizado” a la cultura local). Globalmente soporta 4 millones de búsquedas mensuales.

En entrevista, el cofundador de Viajala aseguró que en el buscador que desarrolló junto a un socio colombiano está en condiciones de conectar en tiempo real con cerca de 500 aerolíneas y 100 páginas de proveedores de los servicios en los que participa, entre ellos, agencias de viaje: BestDay, Despegar, eDestinos o Aviatur.

Lo anterior, ofrece una amplia gama de servicios en un mismo sitio. Sus ingresos provienen de la comercialización de su página web y de algunos convenios con aerolíneas (por ejemplo, cuando lanzan una nueva ruta).

¿Qué los diferencia?

Desde el inicio apostamos a un posicionamiento local y posteriormente regional, por eso es que estamos en otras naciones. En México, logramos las conexiones necesarias con todas las aerolíneas, incluyendo las de menor dimensiones, como las regionales: MAYAir, TAR, Calafia Airlines, que tradicionalmente no se tomaban en cuenta, pero operan rutas estratégicas para completar viajes de negocio o turismo.

¿En Colombia cómo iniciaron el inventario?

Cuando empezamos a operar la empresa ahí, a finales del 2013, nos dimos cuenta de que, a pesar de había conectividad relevante, no era fácil acceder a esa información. No podíamos encontrar, por ejemplo, de manera sencilla qué aerolínea viaja de Medellín a Pereira, porque no sabíamos que estaba EasyFly, una empresa ya conocida que quiere ser líder vuelos regionales. Eso nos reafirmó la necesidad de crear un metabuscador como el que hoy tenemos.

