A dos meses de que presentaran la primera queja, bajo el mecanismo de Respuesta Rápida y que avaló el gobierno de Estados Unidos en el mes de junio-, el Sindicato Nacional Independiente de Trabajadores de Industrias y Servicios “Movimiento 20/32” (SNITIS), acompañado por la AFL-CIO, SEIU y Public Citizen, presenta una demanda por la titularidad de contrato colectivo de trabajo a la empresa Tridonex (fábrica de autopartes), a fin de representar a los trabajadores.

Las organizaciones sindicales informaron que este viernes ofrecerán conferencia de prensa, encabezada por la abogada Susana Terrazas, a fin de brindar detalle, no sólo del proceso que sigue la queja interpuesta en el marco del Tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), sino del proceso de la demanda de titularidad de contrato, que pretende que los trabajadores emitan su voto para decidir qué sindicato quieren que los represente.

Cabe señalar que la denegación derechos -libertad sindical y contratación colectiva efectiva- es la base de la queja presentada por SNITIS, AFL-CIO (American Federation of Labor and Congress of Industrial Organizations), SEIU y Public Citizen ante los Estados Unidos para la activación del Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida del T-MEC.

El SNITIS, que encabeza Jaime Guarneros Requena, tiene la expectativa de que las autoridades federales hagan valer los derechos a la libertad de asociación y la negociación colectiva de los trabajadores de Tridonex.

“La queja es un llamado a los gobiernos de ambos países para que incluyan medidas estructurales que otorguen garantías reales para el ejercicio de derechos laborales y el activismo en cualquier acuerdo para remediar las violaciones de derechos laborales de las que han sido objeto los miembros de SNITIS y sus representantes”, indica el comunicado de prensa.

Las secretarías de Economía y del Trabajo y Previsión Social de México se encuentran en proceso de revisar la solicitud de Estados Unidos, en la que se habrá de determinar si existió una denegación de derechos y que, de ser necesario, presentarán un curso de reparación con las contrapartes de Estados Unidos.

En entrevista, en su momento, Alejandro Encinas Nájera, comentó que una vez que se invoque un caso de mecanismo en contra de una empresa o un centro de trabajo, todavía tiene muy buena posibilidad para no ser sancionado. “Realmente el objetivo del mecanismo no es llegar a una sanción, es la reparación y entonces hay una fase de investigación que dura 45 días, en donde una vez que recibimos nosotros como gobierno y aceptamos investigar, corre ese tiempo”.

Agregó que “estamos plenamente comprometidos a no simular, a que no haya simulaciones y que esto realmente avance. Ese es el máximo interés del país, que a través de los sindicatos pueda mejorar las condiciones laborales”.

