Los empresarios mexicanos y extranjeros requieren reglas claras, estado de derecho, certidumbre y políticas públicas a favor de la inversión, la productividad y la generación de empleos, eso es lo que quiere Antonio del Valle Perochena.

El recién nombrado presidente del Consejo Mexicano de Negocios (CMN) es optimista. Reconoce que el año pasado el sector empresarial dudaba, que había incertidumbre.

“No cabe duda, todo cambio de administración tiene incertidumbre, veamos hace seis o 12 años atrás, todo inicio de sexenio tiene cierta incertidumbre”, explicó el presidente del Grupo Kaluz, que es dueño de Mexichem, una empresa petroquímica, de Elementia, compañía cementera y del Grupo Financiero Ve por Más.

¿Se están conociendo con el nuevo gobierno? Se le pregunta. “No, no nos estamos conociendo, ya nos conocimos y estamos trabajando en soluciones”, dijo el directivo que tomó la rienda del CMN el pasado 18 de febrero.

Para la construcción de la refinería de dos bocas, se invitó a empresas extranjeras, ¿Qué piensa al respecto? se le cuestionó.

“La construcción de una estructura como ésa es un reto fundamental, es un trabajo de años. No conozco bien la industria petrolera y menos la de refinación. Una refinería requiere de la mayor especialización, no creo que muchas empresas en el mundo la tengan”, expuso.

En la toma de protesta de Antonio del Valle Perochena, en febrero pasado, como presidente del consejo, se mandó el mensaje de una suerte de reconciliación con el gobierno entrante. “Celebro, con todo respeto, que el relevo se haya dado en el mercado de lo que es la misma generación de jóvenes. Que Antonio del Valle sea el nuevo presidente y que se incluya a la vicepresidenta Blanca Avelina Treviño que además es una mujer talentosa, una empresaria exitosa, moderna”, expresó en esa ocasión el presidente Andrés Manuel López Obrador.

En la entrevista, Del Valle reconoció la apertura al diálogo del gobierno federal, algo fundamental para lograr acuerdos y sentarse en la mesa a intercambiar puntos de vista para soluciones específicas, “eso es un gran activo que hay que aprovechar”.

“(Sobre) los objetivos que tiene planteado este gobierno, no he conocido todavía a alguien que no esté de acuerdo. Veo un país con muchas oportunidades, un potencial enorme para hacer muchas cosas y depende de todos que se vuelva una realidad”, sostuvo.

Todos, agregó, estamos de acuerdo con erradicar la corrupción, que el país crezca a ritmos más altos, constantes y la inclusión de los mexicanos sea a la dinámica de crecimiento. Como mexicanos se tiene que lograr que los mexicanos que no tienen acceso a oportunidades las tengan como todos los demás.

“Un reto muy importante en ese sentido es que hoy más que nunca tenemos que aprender a quitar el ruido y enfocarnos en lo esencial e importante”, manifestó el representante de las 60 empresas más grandes del país.

Hay dinero y ganas de invertir

El gobierno ha reconocido que tiene muchos proyectos, pero que requiere del apoyo de la inversión privada. El presidente del Consejo Mexicano de Negocios explica que están dispuestos a invertir, que en puerta existen muchos proyectos de inversión en infraestructura portuaria, de aeropuertos y en ferrocarriles.

“Va a haber buenas oportunidades para el empresariado mexicano y extranjero”, y acotó: “nuestra naturaleza es de invertir, el empresario por naturaleza tiene que ser optimista y, si no lo fuéramos, no tendríamos éxito”.

Después de comentar que el potencial de crecimiento del país es tan grande, se tiene que reconocer que los recursos nacionales no alcanzan, ya sea públicos y privados, por lo que se tiene que recurrir al financiamiento externo.

“Ir a la bolsa y a todos los medios de financiamiento que se puedan encontrar”, destacó.

Cuestionado sobre proyectos como el Tren Maya, entre otros, el empresario aclaró que se tienen que conocer los proyectos, todos los planes de infraestructura del país son interesantes, pero se tienen que analizar con detalle.

[email protected]