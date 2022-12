Telefonistas insisten en mejora de jubilaciones

El Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana (STRM) espera una nueva propuesta de jubilación para los trabajadores de nuevo ingreso, lo que contribuiría a avanzar en el proceso de revisión de su contrato colectivo de trabajo y evitar una mayor tensión en la revisión salarial de 2023.

En entrevista Francisco Hernández Juárez, secretario general de los telefonistas, explicó que, “después de la instalación de la mesa técnica se demostró que el sindicato tenía razón en cuanto al impacto en las finanzas de la empresa, no es cierto que la entrada de nuevos trabajadores pudiera poner de cabeza a Telmex”.

Se hizo un cálculo actuarial del pasivo laboral que tendría la empresa por la jubilación, “demostramos que la empresa magnificaba el problema y que en realidad ella decía que eran 20,000 millones y nosotros que eran 500 millones y resultaron ser 300 millones el costo de la jubilación a valores actuales; en ese sentido, avanzamos y logramos que la empresa retirara su propuesta de aplicar las Afores a los trabajadores de nuevo ingreso, y estamos trabajando con la empresa de una propuesta de jubilación que no será la misma que antes, pero será una jubilación”, explicó el líder de los telefonistas.

Cabe destacar que este proceso de revisión contractual del Sindicato de Telefonistas lleva ya casi tres años de discusiones, cuyo problema de fondo son las jubilaciones, hecho que significó el estallamiento de huelga el pasado 21 de julio.

En ese sentido, Hernández Juárez no destacó que haya tensión el próximo año en su revisión, “si no logramos que se arregle –en lo que resta del año– seguramente la empresa no nos va a querer cubrir las vacantes, impulsar salarios diferenciados, y afectar otras prestaciones, el problema es que la gente ya no tiene paciencia, y la posibilidad de la huelga, si el problema no se resuelve es altísima a dos meses de las elecciones”.

La Secretaría de Trabajo y Previsión Social, expuso, sigue trabajando en la propuesta como parte del arbitraje que se realiza, y se están afinando los detalles, “han estado trabajando duro y tengo la confianza de que se pueda resolver este problema, para que el sindicato se concentre en otros proyectos y apoyar a Telmex a mantenerse de la menor manera en el mercado”.

Destacó que el STRM ya realizó el proceso de legitimación de contrato, “y la verdad se le preguntó a la gente si está apoyado o no su contrato y logramos participación del 87% de los telefonistas y de ellos 98% estuvieron a favor de respaldar el contrato. Así es que no hay duda de que vamos a defender con todas las fuerzas que como organización el histórico contrato de los telefonistas”.

pilar.martinez@eleconomista.mx