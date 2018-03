Los bloqueos de cinco días a la Terminal de Almacenamiento y Distribución de Petróleos Mexicanos en Rosarito, Baja California, provocaron que el fin de semana cerrara más de 60% de las estaciones de servicio (alrededor de 240) en las ciudades de Tijuana, Mexicali, Rosarito, Tecate y Ensenada, ante la falta de producto.

Hasta este domingo se iniciaron las actividades de distribución y se espera que para este lunes esté de nuevo el sistema en operación. No se reportaron problemas en el aeropuerto de Tijuana.

El consejero de la Asociación de Propietarios de Estaciones de Gasolina en Tijuana (APEGT), Alejandro Borja Robles, detalló que solamente se quedaron algunos negocios con reservas para cargar combustible a vehículos de urgencias, como Cruz Roja, o a las corporaciones.

Los bloqueos en la terminal de Rosarito se iniciaron el lunes 2 de enero; la protesta fue por el incremento en el precio de la gasolina y el bloqueo impidió el abastecimiento de las otras dos terminales: Mexicali y Ensenada. Los empresarios gasolineros intentaron romper el cerco por medio de la compra directa pero no obtuvieron el permiso para que fuera el sector privado quien los atendiera.

En Sonora el problema se focalizó en el gas LP, ya que no se pudo importar en los últimos cinco días, y el producto, listo para el trasiego, estaba frenado en la frontera, el reabastecimiento se iniciará este lunes. En este caso la intervención del gobierno estatal ayudó a que se eliminaran los bloqueos en la terminal de almacenamiento.

En las ciudades de Chihuahua, Parral y Cuauhtémoc las estaciones de servicio están operando sin mayores problemas en este fin de semana, luego de que obraron con restricciones a lo largo de la semana. De acuerdo con los reportes del gobierno estatal, el aeropuerto operó sin demoras por falta de combustible.

En el caso de la Ciudad de México y su zona conurbada no se han reportado problemas o fallas en el abasto, las protestas se concentraron en las avenidas principales y no en puntos relacionados con la venta y distribución de producto; no se reportaron nuevos saqueos en el fin de semana, e incluso la empresa G500 no tuvo que cerrar sus estaciones de servicio. En la frontera sur los consumidores comenzaron a comprar su producto del otro lado de la frontera, han recurrido a Belice y Guatemala y comenzaron a hacer importaciones hormiga. Del otro lado de la frontera se cobra 14 pesos por litro de diesel, mientras que en México, 17 pesos.

Es hasta 15% más barata

Gasolineros de BJ pierden contra gasolina de San Diego

Tijuana. La Asociación de Propietarios de Estaciones de Gasolina en Tijuana (APEGT) organización, junto con otras agrupaciones que venden combustible en diferentes regiones del país, buscan replantear el costo de venta de la gasolina con autoridades de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) a través de asesores legales.

Los gasolineros de la frontera, al igual que la población, nos encontramos afectados por un precio con el que no estamos de acuerdo, compartimos el malestar de la población y mostramos esta inconformidad en mesas de trabajo donde exigimos homologar los precios de aquí con California , detalló Alejandro Borja Robles, consejero de la APEGT.

Explicó que la propuesta es por razones de abasto y estrategia ya que, al estar en una región fronteriza, la ley de la oferta y la demanda se encuentra relacionada íntimamente con el precio en estaciones de San Diego y el Valle de Imperial, donde actualmente el costo es hasta 15% más bajo.

El presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicio y Turismo (Canaco-Servytur), Gilberto Leyva Camacho, detalló que el bloqueo también impactó en la actividad económica, ya que hubo entrega de insumos que no se hicieron a comercios porque las distribuidoras no tenían unidades con gasolina.

Aún no contamos a cuánto asciende el daño, pero hubo restaurantes o negocios con servicio a domicilio que no pudieron operar regularmente. Sus proveedores no llegaban porque no tenían cómo hacerlo , lamentó.

Por su parte, el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) de Tijuana, emitió un comunicado en el que reprobaron el alza a las gasolinas, ya que no responde a precios internacionales ni tampoco se genera a través de una libre oferta . (Gabriela Martínez)

