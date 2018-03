El Gabinete chino aprobó preliminarmente la fusión de las dos principales constructoras navales del país, China State Shipbuilding Corp y China Shipbuilding Industry Corp, reportó este viernes la agencia de noticias Bloomberg tras citar fuentes relacionadas a la operación.

El reporte señala que la fusión, que creará una compañía mucho más prominente que rivales surcoreanas como Hyundai Heavy Industries Co, aún podría estar sujeta a cambios en sus condiciones ya que las autoridades y los reguladores chinos aún están definiendo algunos detalles.

Este viernes, varias unidades que pertenecen a las dos compañías -como CSSC Offshore & Marine Engineering Group Co Ltd , CSSC Science & Technology Co Ltd y China Harzone Industry Corp Ltd- emitieron comunicados similares para aclarar los reportes de medios.

"Consultamos sobre el tema a nuestro accionista controlador China Shipping Industry y recibimos una respuesta afirmando que no había recibido ningún documento de ningún departamento gubernamental en relación a la fusión entre las dos constructoras navales", dijo China Harzone.

Las dos compañías cuentas con numerosos astilleros en China cuyos productos de manufacturas van desde portaaviones hasta buques comerciales que transportan petróleo y gas.