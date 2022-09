Reducción de operaciones aéreas en el AICM irá más allá del invierno

El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) informó a las aerolíneas que ahí operan que la reducción temporal de operaciones (de 61 a 52 por hora, entre las 07:00 y 22:59 horas) para realizar mejoras en la infraestructura “aplicará inicialmente para la siguiente temporada de invierno 2022 (seis meses, a partir del 31 de octubre) y subsiguientes, así como para la temporada de verano 2023 (seis meses) y subsiguientes”.

Lo anterior, debido a que se estima que los trabajos duren entre 18 y 24 meses.

En el calendario de obras 2022/2023 de la principal terminal del país figuran: construcción de una bahía de salida en Rodaje Bravo 1 y prolongación de Rodaje Alfa, reparación del Rodaje Bravo (Módulo 11-cabecera 05L), rehabilitación de Rodajes 2021, rehabilitación de la Plataforma Oriente y la construcción de la Plataforma de Emergencia (que ya inició).

Al respecto, el director de VivaAerobus, Juan Carlos Zuazua, dijo que ya venían trabajando en el tema desde hace varias semanas y por eso los pasajeros no verán afectaciones “sorpresivas” en los vuelos y ya está hecha la planeación correspondiente. Sin embargo, reconoció que no tiene la certeza de que la reducción sea por una temporada, dos o más.

“La reducción de operaciones que viene en nuestro caso ya está hecha. No hay impacto para nosotros. No llegará el primero de noviembre y escuchemos que se informe a un pasajero: tu vuelo está cancelado porque hubo una reducción temporal. No, es algo que ya trabajamos como aerolínea”, comentó.

Luego de la presentación de su programa de lealtad Doters, el director de VivaAerobus dijo que en algunos casos el tema de la reducción de operaciones en el AICM se politiza, pero la realidad es que se trata de una situación común en cualquier aeropuerto en donde se tengan que hacer trabajos de mantenimiento.

“En casos de trabajos en aeropuertos de Guadalajara o Monterrey, por ejemplo, se sugieren las mejores prácticas en materia de reducción temporal de capacidad que marca la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) y la Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA), entre otros organismos, que fue lo que sucedió”, agregó Zuazua.

Al respecto, en la reunión de finales del mes pasado, el representante de la IATA y la Cámara Nacional de Aerotransportes (Canaero) dejó constancia de su agradecimiento porque durante todo el proceso de reducción de operaciones desde se consultó a la IATA y a su equipo de expertos del equipo en tema de slots.

De acuerdo con información del AICM, en las temporadas que aplique la reducción se mantendrá la evaluación de cumplimiento de los horarios de los slots (de despegues y aterrizajes) acorde con el artículo 96 bis del Reglamento de la Ley de Aeropuertos, donde se refiere que el cumplimiento del horario asignado se observará siempre y cuando se realice la operación dentro de los +/‐ 15 minutos.

Está previsto que la reducción de las operaciones para cada aerolínea sea equitativa, “pero sobre todo transparente y clara” como está en el documento Managing temporary reductions of airport capacity de la IATA.

alejandro.delarosa@eleconomista.mx