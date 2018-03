El millonario Wilbur Ross fue ratificado por el Senado de Estados Unidos como secretario de Comercio. De 79 años de edad, fue confirmado con 72 votos a favor y 27 en contra.

Ross ha dicho que trabajará rápidamente para renegociar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). No soy anticomercio, estoy a favor de éste, pero de una manera que sea un comercio sensible, no desventajoso a los trabajadores estadunidenses en la comunidad manufacturera.

El presidente Donald Trump no ha ocultado en sus comentarios públicos, ni tampoco yo en un comentario temprano durante la campaña, que el TLCAN es lógicamente lo primero que debemos confrontar , dijo Ross en una audiencia en enero pasado, donde sostuvo que el enfoque sobre los acuerdos comerciales no debe ser sólo sobre aranceles, pues éstos pueden tener un efecto negativo en algunas instancias, pero también son efectivos.

Como parte de su acuerdo de ética, Ross renunció a su puesto en Diamond S. Shipping, pero retendrá una participación en la compañía de envío de petróleo y otros productos. Como parte del trato, Ross prometió no tomar medidas como secretario de Comercio que beneficien a cualquier compañía en que tenga intereses económicos.

Con una fortuna calculada en 2,900 millones de dólares, Ross tiene fuertes vínculos comerciales en muchas partes del mundo. Descolló en el mundo de las finanzas comprando empresas en bancarrota, enderezándolas y revendiéndolas con extraordinarias ganancias.

Con la confirmación, la administración de Trump queda en posición para notificar en un plazo de 90 días al Congreso para iniciar la renegociación del TLCAN.

El empresario ha dejado en claro que su objetivo será proteger a los trabajadores estadunidenses y enmendar acuerdos de libre comercio que afecten la industria.