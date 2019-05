Líderes sindicales, abogados laborales y luchadores sociales se reunieron con el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, en Palacio Nacional para conmemorar el Día Internacional del Trabajo, esta vez sin ningún representante del sector patronal, y fue a los trabajadores a quienes el Ejecutivo llamó a terminar con la simulación, entrar en un proceso de democratización y realizar una rápida transición hacia el nuevo modelo laboral con la reforma que se promulgó este 1 de mayo.

En respuesta, los líderes gremiales dijeron al mandatario que no habrá democracia sindical si el gobierno no integra a los trabajadores en los cambios laborales y de gobierno que él promueve.

“Ustedes ayudaron mucho, porque era una demanda de los trabajadores desde hace mucho tiempo, el que se garantizara la democracia sindical, el que los trabajadores puedan elegir libremente a sus representantes. Voto directo, libre, secreto, para elegir a los representantes. Y el que el sector obrero haya apoyado esta iniciativa (de reforma laboral) es muy importante, es entender que se viven nuevos tiempos y que ya no se puede poner vino nuevo en botellas viejas”.

Pese a que se invitó a más de 100 líderes sindicales a la comida, hubo grandes ausencias, entre las que destacan los líderes de los ferrocarrileros, Víctor Flores, o el de los petroleros, Carlos Romero Deschamps.

Y tras destacar que es entendible que no asistan, López Obrador pidió a los dirigentes “ir juntos al cambio, porque ya está la ley, pero hace falta la aplicación. ¿Cómo se va a llevar a cabo el cambio de las juntas de conciliación y arbitraje a los tribunales?, ¿cómo va a constituirse este nuevo organismo del Poder Judicial para llevar a cabo la justicia laboral?, ¿cómo vamos a crear el organismo de conciliación, que hay que darle mucha importancia para no saturar al Poder Judicial?”.

Por su parte, la secretaria de Trabajo y Previsión Social, Luisa Alcalde, dijo que este 1 de mayo se da un paso significativo con el nacimiento un nuevo esquema laboral y “el hecho de tener liderazgos con legitimidad y representatividad directa abre la puerta a tener un diálogo social que sea realmente tomado en serio”.

“No peleemos por contratos”

Entre los asistentes estuvieron Carlos Aceves del Olmo, de la Confederación de Trabajadores de México; Francisco Hernández Juárez, presidente de la UNT; el senador Napoleón Gómez Urrutia en calidad de presidente y secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros.

Aceves del Olmo reconoció que las organizaciones sindicales deben entrar en un nuevo proceso y terminar con costumbres para adaptarse estrictamente a la ley.

“En primer lugar, hago una invitación a todos los sindicatos de la tendencia que sean, del organismo al que pertenezcan, que haya unidad, porque si no hay unidad y perdemos el tiempo en líos entre sindicatos, no estamos ayudando al país como se necesita. Tenemos que hacer modificaciones seguramente a nuestros estatutos en algunos de los puntos que se aprobaron en la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados. Y todo eso se hace con unidad. Es pérdida de tiempo seguir entre sindicatos teniendo guerras de demandas de titularidad, mejor hay que cuidar muy bien los derechos y los intereses de los trabajadores”.

Francisco Hernández Juárez dijo a López Obrador que no regatea el reconocimiento a su liderazgo social. Sin embargo, dijo que no habrá Cuarta Transformación, o ésta será muy difícil, en caso de que no se incluya a los trabajadores.

“Estoy convencido de que ese cambio, esa Cuarta Transformación será posible sólo si la sociedad está involucrada en este proceso de transformación, y decididamente y prioritariamente, el sindicalismo”.

Pidió al primer mandatario generar las condiciones, “para que pudiéramos sentarnos con las autoridades del trabajo, discutir una agenda que propicie y acelere los cambios que se requieren en el mundo del trabajo. Lo hacemos con la mejor voluntad de no perder esta oportunidad, porque no perdería sólo su gobierno, la perdería el país, y me parece que México no se lo merece”.

Ante ello, el presidente López Obrador ofreció llegar a acuerdos con los sindicatos para lograr la implementación de la reforma laboral.

