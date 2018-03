Chivas TV y Clarovideo anunciaron este martes una alianza comercial que posibilitará la transmisión de todos los partidos del Rebaño Sagrado a partir del 7 de enero del 2017 desde otro canal de contenidos y para todo lo que dure la siguiente temporada del fútbol mexicano.

Aunque las firmas evitaron hablar sobre los términos financieros que permitieron el acuerdo, es un hecho que Chivas TV expandirá su campo de juego hacia una de las plataformas de video bajo de manda más robustas de continente, pues Claro mostró su músculo tecnológico en las recientes olimpiadas de Río de Janeiro con la transmisión simultánea y en directo hacia Internet de todos los deportes de esa justa olímpica.

Clarovideo, por su parte, mete a su cancha al equipo deportivo más popular de México para satisfacer a más de uno de los 2.3 millones de suscriptores que tenía al cierre del 2015 a lo largo del país.

América Móvil, propietaria de Claro, tiende a ser discreta con la información de sus acuerdos, pero el logrado con Chivas puede tener otros alcances más allá de la transmisión misma de los partidos desde enero del 2017.

Se desconoce también desde cuándo ambas partes se acercaron para comenzar las pláticas. Una fecha clave, sin embargo, es la del 5 de octubre, semanas después de que AMX estableciera que nunca antes mantuvo pláticas con Chivas. Pero ese día el director de Chivas TV y el de Clarovideo se encontraron en un foro sobre el despliegue de contenidos por Internet.

En aquella ocasión, el jefe de Chivas TV se acercó al de Claro y platicaron por unos treinta minutos más de lo que habían platicado ante el público sobre el negocio del deporte a través de un OTT. El mismo José Luis Higuera, director de Chivas TV, confirmó esa tarde que sería en diciembre cuando Chivas TV informaría si se decantaba por Clarovideo u otra plataforma como socio para concretar una alianza de transmisión.

Es una alianza mutua. Chivas TV gana una plataforma robusta y estable, así como una base de suscriptores considerable. En tanto que Clarovideo consigue un contenido de valor agregado y diferenciador del resto de los OTT en el mercado, lo cual podría traerle más usuarios no sólo a la plataforma de video en streaming sino a Telmex-Telcel para tener acceso a Clarovideo y los partidos de Chivas , dice Jorge Bravo, director editorial en Mediatelecom Policy & Law. También es una invitación para que otros clubes hagan lo mismo y tengan otra ventana de transmisión para sus aficionados .

Chivas TV enfrenta retos complejos de transmisión y una serie de quejas en su contra ante la Profeco; su máxima cuota de conexiones ocurrió en julio, cuando presumió 100,000 usuarios conectados a su red. Aliarse con Clarovideo puede significar ahora un bálsamo ante la posibilidad de llegar a más de 2 millones de conexiones a los que llega la filial de AMX y todavía quedaría por considerar que Telmex, la otra filial del mismo grupo, llega a 8.8 millones de suscriptores de Internet con su servicio Prodigy, y a los que invita a explorar Clarovideo de manera gratuita por un año.

Queda en suspenso, si AMX considere a futuro dar un pase con Chivas TV a Uno TV o Telmex como una posibilidad de que el Rebaño Sagrado se convierta en una oferta de contenido hacia otro nivel una vez que se le permita a la telefónica ofrecer productos de video.

Ahora, AMX, Chivas TV y Clarovideo deben estar pensando en cómo llegar a más público, teniendo como antecedente los constantes tropiezos del Rebaño con sus transmisiones en línea.

Chivas TV tardó en reaccionar. La aplicación no funcionó, primero por problemas tecnológicos; segundo, porque los usuarios están en proceso de relacionarse con las aplicaciones. No estamos en Inglaterra, dónde el Manchester United, un equipo global, funciona con TV y aplicación, no sólo con aplicación. Tercero, el costo: La popular afición chiva se sintió traicionada. Y qué decir de los equipos visitantes que perdían audiencia por vía de las Chivas , comenta Claudia Benassini, especialista en temas de contenidos digitales de la Universidad La Salle.

Para Clarovideo, Chivas TV no es el contenido esperado con el que derrotará a Blim, Netflix u otros OTT del mercado, pero sí nutre a su plataforma de contenidos.

Chivas no sacará a Clarovideo de los atolladeros, ni lo convertirá en el primer OTT de México. Chivas se iría a Uno TV en cuanto sea posible o en cuanto se defina la situación de Telmex. Ha ganado audiencia y podría ser una posibilidad , plantea Claudia Benassini.

Mientras, mercado hay para Chivas TV y los demás OTT, entre los generalistas y los de nicho.

La consultora Dataxis prevé que el 2016 cierre con 6.5 millones de suscripciones OTT en el mercado mexicano y que estos productos asciendan a más de 11 millones de cuentas para el 2021. La firma Pyramid Research, por su parte, estima que el negocio de los contenidos de video bajo demanda generará 253 millones de dólares este año y que un cuarto de los hogares mexicanos conectados a Internet ya utilizan un OTT como servicio de entretenimiento.

Iván Maldonado, analista de Pyramid Research, comenta que al cierre del 2016 la penetración de los hogares con TV será del 95%; el de las PC, del 42%; este último representa retos importantes para para plataformas como Chivas TV, Clarovideo, Blim, Netflix o YouTube, entre otros, ya que es el principal medio de acceso para consumir video en línea.

A la fecha, 57% de los mexicanos navegan por la red, por lo que una mayor penetración de Internet y mejoras al acceso de los smart connected devices (smartphones, PC, tablets, etc) aceleraría la adopción de los OTT.

Una gran área de oportunidad para los OTT de video, es el mercado móvil, donde el número de usuarios crecerán 14% al cierre del 2016, comenta Iván Maldonado, de Pyramid Research.

El primer partido de Chivas TV por Clarovideo será el sábado 7 de enero contra los Pumas de la UNAM, casi seis meses después de su primera transmisión por Internet.

