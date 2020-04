El director de la Asociación Nacional de Transporte (ANTP), Leonardo Gómez, consideró que el eventual ingreso a la fase 3 de la pandemia del Covid-19 podría generar una situación coyuntural de robo de camiones en algunas zonas del país, por lo que han buscado una mayor comunicación con las autoridades para evitar que eso ocurra.

“Nosotros seguimos garantizando el abasto de alimentos, bebidas, medicamentos o productos de limpieza, cumpliendo los protocolos sanitarios requeridos. A través de nuestro comité de prevención al delito estamos pendientes de lo que ocurre en el territorio nacional para alertar inmediatamente a la Guardia Nacional. Tenemos que estar preparados para actuar en beneficio de la población”, comentó en entrevista.

Entre los socios de la ANTP están: Bachoco, Bimbo, La Costeña, Cargill, Colgate-Palmolive, Bonafont, Danone, Jumex, Oxxo, Cemex y Sigma Alimentos.

En el espacio de comunicación de la asociación en Internet, ANTP Live, esta semana el coordinador de Seguridad del transporte de Fábrica de Jabón La Corona, Juan Manuel Jiménez, explicó parte de los protocolos que tienen con sus colaboradores (medir la temperatura, garantizar la sana distancia), debido a que, al formar parte de una actividad esencial no han detenido actividades.

Y habló de otra parte de la realidad: Tenemos una preocupación en esta situación de inminente fase 3, porque con el detalle de tener poblaciones o comunidades lejanas, con el pretexto de que es una necesidad y no pueden salir nos hagan algún tipo de robo (entre sus productos hay aceites comestibles).

“Estamos conectados con la Policía Federal y mirando cada día cómo amanece alguna población. Si hay bloqueos (como los ocurridos en semanas anteriores por parte de pobladores para evitar que circulen extraños), no mandamos vehículos ese día y después regresamos. La política que tenemos es llevar el producto a donde se solicita”, agregó.

Al respecto, el director de la asociación recordó que el viernes pasado las secretarías de Gobernación y Comunicaciones y Transportes dirigieron un oficio a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México y gobernadores del país para solicitar apoyo y garantizar las actividades que les competen, en este caso el libre tránsito al servicio de transporte de carga.

“No se ha detenido el robo de camiones durante la contingencia. Es cierto que son menos, porque hay muchos productos que no se están moviendo en este momento por las carreteras, debido a que no son esenciales. En este momento no tengo aún las cifras, los robos siguen, pero no con la magnitud de otros meses”.

[email protected]