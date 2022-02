En medio de acusaciones de diversos actores en Estados Unidos por obstáculos puestos desde el gobierno mexicano a empresas comercializadoras de combustibles de ese país, Petróleos Mexicanos (Pemex) cerró el 2021 en la ruta de recuperar terreno en el mercado de combustibles.

A través de producción propia e importaciones, en diciembre del 2021 la petrolera estatal aportó 681,000 barriles a una oferta nacional de 814,000 barriles diarios de gasolina (definida como la suma de la producción nacional y las importaciones, menos las exportaciones), equivalente a 83.5% de participación, su mayor nivel desde agosto del 2020 (84.3 por ciento).

Además, contribuyó con 239,000 barriles a una oferta nacional de 319,000 barriles diarios de diésel, lo que equivale a una cuota de 75%, su mayor porcentaje desde mayo del 2020 (76.9%), de acuerdo con cálculos a partir de datos del Sistema de Información Energética de la Secretaría de Energía.

En ambos casos, Pemex ha conseguido revertir una tendencia de pérdida mercado frente a las importaciones realizadas por empresas privadas, para quienes se abrió el mercado recién en el 2016.

En cuanto a la gasolina, la estatal ha recuperado terreno todos los meses desde agosto del 2021, pasando de 75.5% a 83.5% de participación y, en el del diésel, ha sucedido lo mismo desde abril del 2021, pasando de 65.8 a 75 por ciento.

En cuanto a la gasolina, Pemex ha conseguido recuperar el mercado principalmente debido a un repunte de importaciones, que pasaron de 311,000 barriles a 425,000 barriles diarios entre agosto y diciembre pasados, lo cual implicó que su participación en la oferta nacional saltó de 42.9 a 52.2 por ciento.

Por el lado del diésel, fue más relevante el repunte de la producción interna, que pasó de 96,000 barriles a 137,000 barriles diarios de abril a diciembre pasados, lo que significó que la aportación a la oferta nacional se elevó de 29.4% a 42.9 por ciento.

Alzan la voz en EU

Entre octubre del 2020 y enero del 2021, el gobierno estadounidense ha recibido más de 20 cartas de parte de legisladores y cámaras empresariales estadounidenses, quejándose de la política del gobierno mexicano orientada a fortalecer a las empresas públicas de energía, Pemex y la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

En una misiva enviada en septiembre del año pasado, la Alianza para el Cumplimiento del Comercio (AFTE, por su sigla en inglés) expuso que el sector de energía de Estados Unidos se enfrenta a una gama cada vez mayor de obstáculos de acceso al mercado que son contrarios a los compromisos de México en el T-MEC en lo que respecta a la protección de la inversión de trato nacional en México y las exportaciones de equipos y recursos energéticos de Estados Unidos.

El gobierno del López Obrador emitió una serie de medidas regulatorias y administrativas que, según la misiva, restringen la competencia de la inversión privada, extranjera y nacional con Pemex y la Comisión Federal de Electricidad (CFE), afianzando su papel dominante en México y revirtiendo las reformas del mercado energético que habían sido consignadas en el T-MEC.

En la AFTE se aglutinan asociaciones como la American Petroleum Institute (API), The National Foreign Trade Council (NFTC), The Telecommunications Industry Association (TIA), National Association of Manufacturers (NAM) y Pharmaceutical Research and Manufacturers of America (PhRMA)

De acuerdo con las asociaciones, los inversionistas estadounidenses ahora enfrentan cada vez más dificultades para obtener permisos para una variedad de actividades que incluyen estaciones nuevas o de marca nueva, instalaciones de almacenamiento de terceros, combustibles importados, terminales de líquidos y terminales de gas natural licuado. Adicionalmente, afirmaron, el cambio en los permisos de exportación e importación de hidrocarburos y productos petrolíferos de 20 años a 1 año discrimina directamente la inversión en hidrocarburos en México en beneficio de Pemex.

octavio.amador@eleconomista.mx