Laurent Therivel, hasta marzo director general de AT&T en México, ocupará próximamente la dirección de la telefónica US Cellular de Estados Unidos, cuarta operadora de servicios móviles y fijos de ese país que atiende a 5.1 millones de clientes, principalmente con tecnología 4G.

Therivel sustituirá a Kenneth Meyers, a partir del 1 de julio próximo. Meyers está cercano a la jubilación en septiembre y en tanto se retire del cargo, asistirá al nuevo CEO de la compañía en sus primeras semanas de labores.

“Con su profunda experiencia en la industria de las telecomunicaciones, Laurent Therivel aporta una visión y perspectiva a este rol. Está centrado en el cliente, lo que se alinea bien con la misión de US Cellular de proporcionar experiencias inalámbricas excepcionales a nuestros usuarios. Estoy seguro de que su liderazgo, experiencia y estilo de colaboración se basarán en el éxito que US Cellular ha logrado bajo el liderazgo de Ken Meyers”, dijo LeRoy T. Carlson, presidente de US Cellular.

Laurent Therivel renunció en marzo de 2020 a la jefatura de la filial mexicana de AT&T, compañía que desde abril es dirigida en un interinato por Mónica Aspe.

Therivel era el tercer CEO de AT&T en el país, luego de periodos anuales de Kelly King y Thaddeus Arroyo.