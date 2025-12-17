Cobre sube por preocupación por escasez en minas; estaño, encabeza alzas de metales básicos

Los precios del cobre subían este miércoles, ya que las persistentes preocupaciones por una posible escasez estimulaban las compras de los especuladores.

El cobre de referencia a tres meses en la Bolsa de Metales de Londres (LME) ganaba un 1.2%, a 11,721.5 dólares la tonelada, tras haber perdido un 0.5% el martes.

El cobre en la LME acumula un alza del 33% en lo que va de año y ha alcanzado sucesivos máximos históricos en las últimas semanas, en gran parte por las preocupaciones de que las interrupciones en las minas provoquen déficits de suministro el próximo año.

"El mercado del cobre sigue estando fundamentalmente ajustado", dijo Ewa Manthey, estratega de materias primas de ING.

"Los riesgos al alza incluyen nuevas interrupciones en las minas y un mayor impulso de la inversión en los sectores de transición energética e inteligencia artificial", dijo.

ING espera que el cobre alcance un promedio de 11,500 dólares en 2026, con un pico cercano a los 12,000 dólares en el segundo trimestre, añadió Manthey.

Los inversores también están evaluando los datos mixtos presentados por el mercado laboral estadounidense en la víspera, que mostraron un repunte del crecimiento del empleo junto con un elevado desempleo en noviembre.

También apoyaba al mercado de metales el alza de los precios del petróleo después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ordenó el bloqueo de los petroleros sancionados que entran y salen de Venezuela.

La energía es un insumo clave para la producción de minerales, lo que significa que un crudo más caro eleva los costos de la minería y los precios de los metales.

En otros metales básicos, el aluminio mejoraba 0.6%, a 2,893.5 dólares la tonelada; el níquel avanzaba 0.9%, a 14,395 dólares; el zinc sumaba 0.4%, a 3,053 dólares; el plomo subía 0.7%, a 1,956 dólares: y el estaño ganaba 2.3%, a 41,395 dólares.