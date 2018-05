Entre impugnaciones y después de 4,000 días, la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA) emitió un fallo en el que da la razón a los trabajadores mineros para reclamar parte de los 55 millones de dólares que se integraron en un fideicomiso que se otorgó al Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros Metalúrgicos por la venta de Mexicana de Cananea.

El fideicomiso se formó en 2005, pero se desintegró, según consta en el expediente, por Napoleón Gómez Urrutia, quien después de 14 años, y de haber realizado dos huelgas encontrar de Grupo México, recibió 55 millones de dólares, a través del fideicomiso F/9645-2 de Scotiabank Inverlat.

La representación legal en México de Gómez Urrutia, el abogado Carlos de Buen, confirmó que el Sindicato fue notificado del falló de la Junta de Conciliación y cuyo expediente está compuesto por 600 hojas, y en donde refiere que la organización sindical debe pagar a los trabajadores su parte.

No obstante, indicó De Buen, “el fallo es contra del Sindicato, eso debe quedar claro, no es en contra del Napoleón Gómez Urrutia. Además no es una sentencia, efectivamente es un asunto que va en contra del Sindicato, pero que se impugnará y para ello tenemos 15 días, este asunto se está manejando de manera política, es curioso que salga ahora”.