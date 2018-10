Todo listo para la celebración de la consulta, del 25 al 28 de octubre, para definir el futuro del aeropuerto de la Ciudad de México, anunciaron el futuro secretario de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriú, y el vocero del gobierno electo, Jesús Ramírez.

Se prevé que al tener los resultados finales el próximo domingo, el presidente electo Andrés Manuel López Obrador anuncie la próxima semana si continúa la construcción del aeropuerto de Texcoco, o se cancela, y se inicia con la construcción de dos pistas en la base militar de Santa Lucía.

“Una vez que entreguen los resultados el domingo, supongo que la próxima semana hará alguna comunicación, acusando recibo de este resultado y cuál va a ser la postura final del nuevo gobierno”, dijo Ramírez Cuevas.

Luego de que el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) dijo que esta consulta no tiene sustento legal, Jiménez Espriú indicó que no requiere legalidad, porque “es un ejercicio de participación democrática que no tiene ninguna ilegalidad. Es que si el presidente electo decide hacer una consulta para recabar una decisión, ¿en dónde está la ilegalidad? Hemos dicho que no es una consulta popular, sino vamos a recabar una opinión ciudadana para que el presidente electo recoja esa opinión, y hacerle caso a la opinión de la ciudadanía”.

Cuestionado sobre si la gente está suficientemente informada sobre los dos proyectos, dijo: “Yo espero que sí, está toda la información en la página (lopezobrador.org)”. Argumentó que en los periódicos hay tanta información sobre el tema, que ya no le da tiempo de leerla toda.

Respecto a si hay viabilidad técnica y financiera de ambos proyectos, aseveró: “estamos ofreciendo dos opciones que son viables, entonces no hay conflicto”, aseveró.

Por su parte, el vocero Jesús Ramírez aseveró que, por el momento, el equipo de transición está abocado a la celebración de la consulta, no de una encuesta sobre el tema, aunque no descartó que ésta se pudiera llevar a cabo también el fin de semana.

Sobre el financiamiento para la consulta, Ramírez dijo que el equipo de transición ya cuenta con los depósitos que hicieron senadores y diputados de Morena, aunque evitó revelar los nombres, no obstante que prometió transparentar cada uno de los giros.

El vocero de la transición comentó que ya se imprimieron cerca de 1 millón de boletas, las cuales ya se reparten todos los estados y la Ciudad de México, donde se instalarán mesas de recepción. Indicó que en cada una habrá tres voluntarios para recibir las opiniones.

Prometen imparcialidad

Los integrantes del consejo asesor que definió Obrador para organizar la consulta se reunieron con Jiménez Espriú y Jesús Ramírez en la casa de transición.

A su salida, Yolanda Massieu Trigo, integrante del consejo organizador de la consulta, afirmó que si bien los integrantes de ese consejo tienen un criterio propio sobre el nuevo aeropuerto, no influirán y respetarán el sentido de los votos, así como el resultado final.

“Nuestro objetivo es que dicho ejercicio sea realizado con transparencia y honestidad, como una iniciativa fundacional de una nueva forma de ejercer el poder político en las grandes decisiones que atañen al desarrollo de nuestro país en los actuales tiempos de cambio”, dijo.

