HOUSTON: Viajar implica siempre el placer de explorar. Queremos exponernos a diferentes culturas y todas sus manifestaciones, queremos inspirarnos en nuevas experiencias que nos animen a abrir nuestra mente y hacer cosas diferentes en nuestras vidas. Houston, la cuarta ciudad más grande de los Estados Unidos, un verdadero mosaico de culturas, sabores, artes y estilos de moda ha entendido lo que buscan los visitantes modernos y ha perfeccionado su manera de inspirarlos. No es de extrañar que este destino se haya convertido en un imán irresistible para millones de visitantes en los últimos años.

Esta es una metrópolis con un verdadero ambiente global, donde la hospitalidad sureña se encuentra con la elegancia urbana, las experiencias lujosas coexisten armoniosamente con las más accesibles, ¡y la inspiración está a cada paso! Independientemente de si eres un viajero frecuente o si vienes a Houston por primera vez, si viajas solo o con tu familia, en el tapiz de culturas de Houston, encontrarás lo que más te inspira. Siempre que visites, podrás experimentar H-Town a TU gusto. ¡Las opciones son infinitas!

La ciudad de Houston alberga una de las poblaciones más jóvenes, de más rápido crecimiento y más diversas del mundo, que incluye una vibrante comunidad mexicoamericana. Esta base de diversidad y talento está impulsando la innovación y nuevas tecnologías que ayudan a resolver los mayores desafíos del mundo.

Una potencia económica, Houston es también una sede de la industria energética global, un centro emergente de ciencias de la vida y de un floreciente sector de la industria espacial comercial. La importante infraestructura de la región y su excelente ubicación geográfica han convertido a Houston en un lugar atractivo para la inversión extranjera directa.

La excelente calidad de vida es un ingrediente clave para el éxito económico y la competitividad global de Houston, donde el costo de vida sigue siendo bajo en comparación con el promedio nacional; por lo que no es de sorprender que algunas de las corporaciones más importantes del mundo tengan sede en Houston, y que muchas empresas mexicanas hayan elegido esta región como el centro de sus operaciones en los Estados Unidos. La ubicación privilegiada de Houston atrae no solamente a líderes de la industria, sino que también es ideal para emprendedores disruptivos, innovadores incansables y creativos audaces.

En Houston los visitantes encontrarán una variedad de opciones que incluyen nuevos hoteles y restaurantes, exhibiciones de museos de clase mundial, innumerables opciones de compras, actividades familiares y mucho más. Con unos 10,000 restaurantes, la capital culinaria de los Estados Unidos también alberga una increíble escena gastronómica que se extiende desde Viet-Cajun, una auténtica alta cocina de la India como es el restaurante Kiran's, y la comida mexicana de todo tipo, además de conceptos galardonados dirigidos por chefs como lo son los restaurantes Hugo's, Xochi y Lucille's. Así como algunas de las mejores barbacoas de Texas del país.

Inspírate con el arte

Houston, con su carácter cosmopolita, nunca decepciona a quienes buscan inspiración en las artes visuales y escénicas. Recorre el Distrito de Museos de Houston, que cuenta con 19 museos y es uno de los distritos culturales más grandes del país, con seis millones de visitantes al año. Las artes y la cultura también se encuentran en los murales callejeros creados por algunos de los artistas más talentosos, como David Maldonado, un artista multidisciplinario con sede en Houston que celebra las historias vibrantes de su comunidad a través del arte público.

¿Sabías que Houston es una de las cinco ciudades de los Estados Unidos con empresas profesionales residentes en todas las disciplinas del arte? En el Distrito de Teatros de Houston conviven organizaciones artísticas que, gracias a su gran talento y su excepcional dedicación, han logrado obtener un gran reconocimiento internacional, como Houston Ballet y Houston Grand Opera, entre otras.

Creatividad que inspira

En el tapiz de culturas de Houston, la creatividad florece. Magpies and Peacocks, ubicada en el corazón de Houston, es la única casa de diseño estadounidense sin fines de lucro dedicada a la recolección y reutilización sostenible de ropa post-consumo, desechos textiles y accesorios desviados de los vertederos.

La creatividad en la música en vivo es personificada por Demola el Violinista. Este nativo de Lagos convertido en houstoniano es un artista, compositor, productor y violinista de renombre que combina el afrobeat, pop, hip-hop y reggae en emocionantes versiones de fusión.

¿Listo para explorar el tapiz de culturas en Houston? ¡Vive tus propias experiencias memorables en esta ciudad con ambiente global y vive Houston a tu gusto!

Conoce los Museos de Houston

Muy cerca del centro se encuentra el Distrito de Museos de Houston, conformado por 19 instituciones que incluyen exhibiciones y muestras que van desde lo educativo hasta lo entretenido. Algunas muestras que podrás visitar en los próximos meses incluyen:

Notorious RBG: The Life and Times of Ruth Bader Ginsburg (Notoria RBG: La vida y los tiempos de Ruth Bader Ginsburg ), esta muestra está abierta al público hasta el 31 de julio en el Museo del Holocausto de Houston.

The Obama Portraits Tour – los icónicos retratos oficiales del Presidente Barack Obama y la Primera Dama Michelle Obama, estarán en exhibición en el Museo de Bellas Artes, Houston (MFAH) hasta el 30 de mayo.

Meret Oppenheim: My Exhibition – esta muestra estará en The Menil Collection hasta el 18 de septiembre. Recuerda que en The Menil Collection la admisión siempre es gratuita.

Dónde hospedarte

Houston cuenta con una gran variedad de hoteles y hospedaje para todos los gustos y presupuestos. Desde lujosos alojamientos hasta de tipo boutique, y opciones para estadías de largo tiempo. Algunos de los nuevos hoteles que puedes encontrar en Houston incluyen:

The Laura Hotel, Autograph Collection : Hotel de lujo con 223 habitaciones ubicado en el centro de Houston.

: Hotel de lujo con 223 habitaciones ubicado en el centro de Houston. Blossom Hotel Houston Medical Center : De 267 habitaciones, es el único hotel de lujo cerca del NRG Stadium.

: De 267 habitaciones, es el único hotel de lujo cerca del NRG Stadium. Hilton Garden Inn and Home2 Suites : Este proyecto de dos hoteles en un mismo edificio se encuentra en el centro médico de Houston y ofrece 300 habitaciones.

: Este proyecto de dos hoteles en un mismo edificio se encuentra en el centro médico de Houston y ofrece 300 habitaciones. Hyatt House/Hyatt Place Houston Texas Medical Center: Los 14 pisos de este hotel doble albergan 298 habitaciones.

Lo nuevo

POST Houston : Ubicado en el icónico edificio anteriormente conocido como la oficina de correos de Barbara Jordan, es un lugar que debes visitar. No te pierdas los restaurantes, la gran sala de conciertos y algunas de las mejores vistas del horizonte del centro.

: Ubicado en el icónico edificio anteriormente conocido como la oficina de correos de Barbara Jordan, es un lugar que debes visitar. No te pierdas los restaurantes, la gran sala de conciertos y algunas de las mejores vistas del horizonte del centro. Campo de golf Memorial Park : Recién renovado, es la sede del Houston Open, a celebrarse del 10 al 13 de noviembre 2022.

: Recién renovado, es la sede del Houston Open, a celebrarse del 10 al 13 de noviembre 2022. Jardín Botánico de Houston : Ubicado en Park Place Boulevard, a solo minutos del centro, este hermoso espacio verde presenta una colección de jardines temáticos, que incluyen humedales, jardines de plantas comestibles y praderas costeras, entre otros.

: Ubicado en Park Place Boulevard, a solo minutos del centro, este hermoso espacio verde presenta una colección de jardines temáticos, que incluyen humedales, jardines de plantas comestibles y praderas costeras, entre otros. Centenario del Zoológico de Houston : 2022 marca el 100 aniversario del Zoológico de Houston, el segundo zoológico más visitado de los EE. UU. Como parte de la celebración del centenario, el zoológico inaugurará en 2023, una exhibición especial de las Islas Galápagos.

: 2022 marca el 100 aniversario del Zoológico de Houston, el segundo zoológico más visitado de los EE. UU. Como parte de la celebración del centenario, el zoológico inaugurará en 2023, una exhibición especial de las Islas Galápagos. Los salones de comida como Bravery Chef Hall y Railway Heights han traído una gran variedad de restaurantes nuevos a Houston para que los visitantes se deleiten con cocina fusión, sabores internacionales y sabores auténticos.

