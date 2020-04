Aunque el Consejo Mexicano de Negocios (CMN) afirmó que el programa crediticio de apoyo a las empresas, acordado con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), no usará recursos públicos ni tampoco requiere la aprobación de la Secretaría de Hacienda, el presidente Andrés Manuel López Obrador ve un riesgo de corrupción en el acuerdo, además de advertir que esos créditos, si no se pagan, pueden pasar a ser deuda pública.

“La verdad, de acuerdo con la experiencia, aunque sea utilizado para apoyar a la pequeña empresa, aunque sea utilizado para que haya crecimiento económico, aunque sea utilizado para crear empleos, lo que está demostrado es que esos rescates arriba son equivalentes a corrupción, son sinónimo de corrupción”, enfatizó el mandatario en conferencia de prensa.

Por segundo día consecutivo, el mandatario aseguró que no se opone a dicho acuerdo, “nada más que no sea a costillas del erario (...) Ellos tienen capacidad para obtener créditos, lo que no queremos, no vamos a permitir, es que esos créditos, si no se pagan, pasen a ser deuda pública, o sea, nosotros no avalamos eso”.

Situación, dijo, similar a la del Banco de México, “o sea, es un organismo autónomo, respetamos su independencia, pero estamos pendientes del manejo de las reservas, porque esas reservas no son del Banco de México, ni siquiera del gobierno, son reservas de la nación”.

El mandatario contó que previamente a su informe trimestral de labores, representantes de la Iniciativa Privada le propusieron dar como garantía los 25,000 millones de pesos para así ampliar el número de créditos que otorgaría el gobierno. “Me dice un representante de los hombres de negocios: ‘Es que eso puede ser garantía, los 25,000 millones, y se puede convertir no en 1 millón, sino en 8 millones de créditos si los 25,000 millones se aportan como garantía’”. Sin embargo, explicó que días después dichos representantes le dijeron que sólo podían dar, si entregaba los 25,000, 1 millón 140,000 créditos, “o sea, que no daban nada”.

