El mexicano Grupo Financiero Mifel pospuso el miércoles indefinidamente su plan para lanzar una oferta pública inicial con la que esperaba levantar el equivalente de hasta 350 millones de dólares, dijeron tres fuentes con conocimiento de la operación.

De acuerdo con el prospecto de la colocación, el rango de precio para las acciones era de entre 35 y 40 pesos y el número de acciones ofrecido habría sido equivalente al 45.07% de la empresa.

Mifel es un grupo financiero pequeño especializado en el segmento comercial. Posee, entre otros activos, un banco, una aseguradora y una Administradora de Fondos para el Retiro (Afore).

Las razones de la decisión no estaban claras. Una de las fuentes dijo que la empresa decidió no continuar con el proceso porque las condiciones del mercado no permitían los términos deseados.

Esta es la segunda oferta pública que se cancela esta semana en México, después de que Grupo Coppel desistiera de su debut en la bolsa local.

La cancelación no es una señal positiva para los inversionistas que aguardaban el reinicio de actividad luego de la pausa por el proceso de renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y las elecciones presidenciales del 1 de julio.

La oferta estaba coordinada por los bancos JP Morgan y Bank of America Merrill Lynch en la parte internacional y por BBVA Bancomer y Santander en el tramo local, de acuerdo con el prospecto.

Mifel, donde el fondo de capital privado Advent International mantiene una posición minoritaria, no estuvo inmediatamente disponible para hacer comentarios.

Representantes de Bank of America Merrill Lynch, JP Morgan y Santander declinaron comentar. BBVA no estuvo disponible inmediatamente para responder a preguntas.