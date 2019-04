El presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer que su administración vetó indefinidamente a tres empresas distribuidoras de productos farmacéuticos para participar en licitaciones y adjudicaciones directas en el sector salud.

“Para las nuevas licitaciones di a conocer un oficio a las áreas competentes, encargadas de este asunto, para que esta empresa y dos más, tres empresas que vendieron el año pasado más de 60% de toda las medicinas y materiales de curación al gobierno, que no pudiesen, en el marco de la ley, participar en nuevas licitaciones hasta que no se aclarara si no hubo influyentismo y corrupción en la venta de medicamentos el año pasado”, informó en conferencia de prensa.

Se trata de Grupo Fármacos Especializados, SA De CV, Distribuidora Internacional de Medicamentos y Equipo Médico, SA De CV Y Maypo, quienes en el 2018 vendieron 62.4% de las compras realizadas por el ISSSTE y el IMSS, por 34,280 millones de pesos.

En el oficio 009/03/20/19 enviado el 20 de marzo a la oficial mayor de la Secretaría de Hacienda, Raquel Buenrostro, Presidencia expuso que el “hecho resulta, a todas luces, inmoral y violatorio del Artículo 28 de la Constitución, que prohíbe la existencia de monopolios”.

“En razón de lo anterior, le solicito que, de conformidad con la legalidad de la materia, se impida la participación en licitaciones o adjudicaciones directas a dichas empresas hasta que sepamos, a ciencia cierta, si no hubo en estas operaciones corrupción y tráfico de influencias”, indicó en el documento.

López Obrador aclaró que no puede acusar a nadie sin pruebas, pero detalló que esto obedece a una medida preventiva a fin de garantizar lo estipulado en la Constitución para evitar los monopolios.

“Una empresa que vende más de 30% de todos los medicamentos, pues sí actúa o sí puede existir una práctica monopólica contraria a la Constitución”, dijo.

El mandatario refirió que a través de la Secretaría de la Función Pública y la oficina de Inteligencia Financiera se está realizando una investigación, y aclaró que el envío del documento es una medida preventiva ante nuevas licitaciones.

“Imagínense si se está haciendo la denuncia de que hay una concentración que puede ser ilegal o indebida y que se vuelva a lo mismo, entonces, tenemos que andar muy pendientes, muy pendientes por las inercias, todavía no acaba de nacer lo nuevo y no termina de morir lo viejo, es un proceso de transición”, indicó.

Y hay quienes no entienden, dijo, y hay otras cosas también, que hay intentos de bloqueo, de que no vamos a tener mercancías o no vamos a tener abasto de ciertas cosas si nos ponemos muy estrictos, si es necesario se abren las fronteras y se compra en el mundo lo que se requiera, pero no es posible continuar con la corrupción.

Trabajo sigue normal: Maypo

Por la tarde, Farmacéuticos Maypo distribuyó una carta entre sus clientes en la que refiere que, hasta la fecha, la empresa “no ha sido notificada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, ni por la Secretaría de la Función Pública ni por cualquier otra dependencia gubernamental que exista algún proceso que impida que nuestra empresa pueda participar en los procesos licitatorios o de adquisición que llevan a cabo las instituciones gubernamentales”.

Afirmó que Farmacéuticos Maypo refrenda conducir sus negocios bajo un programa de Compliance y Ética de Negocios y dijo que “negamos categóricamente haber incurrido en prácticas corruptas o conflictos de intereses”.

También se sabe que diversas filiales de Fármacos Especializados fueron señaladas por la Comisión Federal de Competencia Económica, por la posible comisión de prácticas monopólicas absolutas, pero en el mercado de servicios integrales de estudios de laboratorio y de banco de sangre. (Con información de Maribel Coronel)

