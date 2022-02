Las empresas mineras dedican al año 10,400 millones de pesos en la exploración de sus minerales rumbo a la etapa de explotación de los proyectos en México, mientras que el Estado mexicano cuenta con un presupuesto que representa sólo el 10% de este monto para el 2022, por lo que concederle la exclusividad del litio podría traer un rezago irreparable en la disponibilidad de este material, consideró José Jaime Gutiérrez Núñez, presidente de la Cámara Minera de México.

En su exposición en el foro 24 del Parlamento Abierto de la reforma eléctrica en la Cámara de Diputados, Gutiérrez Núñez detalló que con etapas de 20 años en la exploración, es innecesaria la exclusividad del litio para el Estado, al participar en el penúltimo día de foros en calidad de representante de grandes consumidores de electricidad, al solicitar su asistencia de manera voluntaria ya que la Junta de Coordinación Política invitó a 15 empresarios de los cuales sólo asistieron dos más: la generadora Green –IT Ecotecnología (Fortuis) y la consumidora de energía Bachoco.

Gutiérrez Núñez, presidente de la Cámara Minera de México, cuyos agremiados caen en el rubro de grandes consumidores, principalmente, luego de que la minería es la cuarta actividad industrial que más consume energía y que más de 50% de sus costos derivan de los energéticos, consideró que la competencia en el mercado eléctrico es un incentivo para la disminución de estos costos.

Y es que sólo en 2020 el consumo de energía eléctrica de la industria minera proveniente de fuentes limpias se incrementó del 14% al 31 por ciento.

El representante de los mineros consideró además que la inclusión del litio en el cambio constitucional es innecesaria, ya que los minerales ya son propiedad de la nación y se aprovechan bajo un esquema de concesiones diseñadas para favorecer al Estado mexicano.

Y en México el litio se encuentra contenido en arcillas, lo que provoca que su procesamiento sea más tardado y costoso por lo que se requiere de una curva extensa en el tiempo en materia de exploración y largos procesos de maduración de los proyectos, además de inversiones en desarrollo y tecnología para explotar el mineral. Y es que de cada 1,000 indicios de exploración, 100 llegan a concretarse, 10 se convierten en proyectos de exploración avanzada y sólo uno llega a una etapa de producción, aseveró.

“Si bien se ha generado mucha expectativa sobre las posibilidades del litio en México, aun no tenemos la certeza de que haya este mineral en México en la cantidad suficiente para ser económicamente rentable y con la información conocida hasta el momento tanto por las empresas como por el Servicio Meteorológico Mexicano no es posible afirmar que exista un yacimiento en el territorio nacional que sea viable para su producción, no por lo menos con la tecnología actual”, aseguró.

Bachoco

En tanto, Sergio Jesús Arzola Soto, asesor para la empresa Bachoco en proyectos eléctricos, dijo que esta empresa empujará para que su consumo energético sea cada vez mayor de energías renovables y menos de las convencionales y que la reforma del 2013 fue necesaria y ahora requiere cambios, pero sin antagonizar cómo se ha hecho hasta ahora a favor y en contra de las posturas políticas sino que se busque el mejor modelo para los consumidores de energía del país.

“Me llamó la atención que se dice que se invitó a otros ponentes y no vinieron por eso, ésa es la razón: hay posturas de un lado y otro muy radicales”, explicó, “les pido que la discusión sea de apertura, pero debe estar más arriba la discusión de nuestras reservas de energía que la agenda política”.

Finalmente, Sergio Alcalde Delgado, fundador de la empresa Fortius Electromecánica que obtuvo el contrato de licitación para instalar el techo solar más grande de Latinoamérica en un comercio, en la Central de Abastos de la Ciudad de México, por 25 millones de pesos, recomendó la permanencia de un órgano regulador independiente con comisionados de alto nivel e independencia tanto del gobierno como de los privados, con suficiente autonomía en todos los sentidos e incentivos para gestionar el intercambio de energía en un mercado que continuará, luego de que la iniciativa plantea que la Comisión Reguladora de Energía (CRE) vuelva a ser un desconcentrado de la Secretaría de Energía.

