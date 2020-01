Ante integrantes del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), el secretario general de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), José Ángel Gurría, expresó que es “totalmente legítimo” cambiar las reformas del pasado, como la energética, aunque haya grupos de interés que puedan ser afectados.

En entrevista posterior al encuentro público que sostuvo con el presidente del Consejo Mexicano de Negocios (CMN), Antonio del Valle Perochena, y la presidenta del Consejo Ejecutivo de Empresas Globales (CEEG), Claudia Jañez, el exfuncionario mexicano rechazó que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador pretenda limitar la participación privada en el sector energético.

“Recuerden que hay un nuevo gobierno, y entonces el tema de cómo quieren enfocar ellos la promoción de la inversión privada es el privilegio del nuevo gobierno. Hay algunas cuestiones de respeto a los contratos (energéticos) y eso da seguridad de que así será, pero, de que haya cambios en los énfasis o políticas, diría que no sólo es de esperarlo, sino que es totalmente legítimo”, comentó. Destacó que el proceso de las reformas nunca termina: “Inclusive hay que reformar las reformas que hicimos en el pasado. Hay seguir adelante y claridad en la dirección de la que uno va, pero en algunos casos no se pueden de manera ideal porque hay realidades, hay partidos políticos y equilibrios políticos, hay grupos de interés que pueden ser afectados”.

Gurría recomendó a los empresarios mantener el diálogo con la autoridad y reconocer que hubo cambio de mandato y nueva visión, por lo que habrá que dar tiempo y espacio a ese cambio. El representante de la OCDE admitió que existen grandes problemas, como en la distribución del ingreso y desigualdades del mundo, pero destacó la estabilidad política y también la económica, con las que cuenta México.

Al respecto, Graciela Márquez, secretaria de Economía, afirmó que México conduce a contracorriente frente al proteccionismo, de incertidumbre y volatilidad, por lo que convocó a realizar mayores acciones para que crezca la economía, sobre todo ante un panorama complicado.

“Tenemos que hacer más; tenemos que justamente sacar de esta peculiaridad de ir a contracorriente, para convertirnos en ese país que traiga inversión extranjera, en donde los inversionistas nacionales también inviertan en constancia con esos ritmos de inversión extranjera”, afirmó.

Márquez recomendó dejar atrás la frase “Porfiriana de ‘tan cerca de Estados Unidos y tan lejos de Dios’”, pues afirmó que el hecho de que México esté en América del Norte es ventaja y seguirá siendo con el T-MEC, a pesar de los crecimientos que registren en otras regiones.

Antonio del Valle en representación de Carlos Salazar, dirigente del CCE, dijo que la coyuntura mundial con una desaceleración sincronizada, que no es halagadora, resulta para México en una oportunidad de crecimiento, sobre todo por las diferencias entre China y EU, “pues seremos atractivos para transferir producción a Norteamérica”.

Reconoció la ortodoxia en las finanzas públicas reportada por este gobierno y el superávit fiscal al final del 2019, así como la apertura al diálogo de las autoridades para discutir diferentes temas, logrando acuerdos.

En su oportunidad, la presidenta del CEEG, Claudia Jañez, dijo que en el 2019 se ha vivido un panorama complejo para las inversiones y la retórica por el capital privado.

El presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que ya no habrá otorgamientos de más contratos petroleros.

Durante su conferencia matutina dijo: “¿Cómo vamos a convocar a nuevas rondas? No tiene sentido. Esto no es un asunto político, ideológico. ¿Para qué quieren contratos si no invierten?”.

“Lo que estamos pidiendo ahora es que inviertan porque tienen los contratos y no producen”, declaró el mandatario.

Puntualizó que en el mercado eléctrico se va a revisar los contratos de empresas que están recibiendo subsidios en la transmisión eléctrica. “Se van a revisar algunos contratos, porque hay subsidios que se les entregan a las empresas particulares”, sostuvo.

El mandatario agregó que, a más tardar a mediados de febrero, será presentado un plan de inversiones públicas y privadas en el sector de energía, que incluye a Pemex y la CFE. (Con información de Agencias)

