Millones de mujeres en todo México faltaron este lunes a sus centros de estudios y lugares de trabajo en protesta por el aumento de la violencia de género, pero para algunas de ellas el llamado a dejar sus labores no logró resonar, principalmente por razones económicas.

El paro nacional, bautizado como "Un día sin nosotras", fue convocado por varios colectivos después de que el año pasado se registraron alrededor de 1,000 feminicidios en el país y busca mostrar cómo sería la vida si las mujeres desaparecieran de la sociedad.

Sin embargo, en Ecatepec de Morelos, un empobrecido municipio al oriente de Ciudad de México que ha sufrido un dramático incremento en la violencia de género, varias mujeres entrevistadas por Reuters dijeron que no tomarían parte en la protesta.

La propietaria de un salón de belleza, Alma Delia Díaz, de 45 años, aseguró que respaldaba el movimiento, sobre todo porque fue víctima de un secuestro del que logró escapar. Sin embargo, desde su punto de vista quedarse en casa no envía el mensaje correcto.

"Sí apoyo el movimiento, pero trabajando pues es una cuestión económica", afirmó.

Del mismo modo, Yasmín Rodríguez, de 18 años, dijo que decidió salir a trabajar porque cree en la igualdad de género y lo ve en sí mismo como una declaración contra la violencia.

"Trabajar en Ecatepec no es fácil, me preocupa la violencia hacia la mujer por estos rumbos. Yo viajo desde Tecámac todos los días y, sí, viajo nerviosa", sostuvo.

Otras mujeres dijeron que les gustaría participar en la protesta, pero que no podían permitirse perder el salario de un día.

María Guadalupe, de 45 años, dijo que está de acuerdo con la protesta y que le gustaría participar, pero que no podía faltar al trabajo porque gana 150 pesos al día (unos 7.5 dólares) y mantiene dos nietos.

La florista María Trinidad Pérez, también está a favor del paro, pero dijo tuvo que ir a trabajar para cuidar de su tienda. "No tomaré parte porque no quiero descuidar mis flores, si no vengo se mueren y se secan".