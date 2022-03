Al menos 60% de las empresas mantendrán los incrementos salariales proyectados para 2022 de 6%, pese a que la inflación está por arriba del 7%; y dado que el salario mínimo tuvo un incremento de 22% en el año, las organizaciones buscaron adelantar los acuerdos con los sindicatos y otorgar un porcentaje no mayor a 5% para que éste no rebase los salarios reales.

Así lo dio a conocer en conferencia de prensa Rocío Hernández, directora de Consultoría en Compensación de la consultora Aon, quien se centró en revisar los impactos recientes por los cambios legales en materia laboral, y destacó que “a finales de año se va disparando la inflación; sin embargo, llegar a 7.36, es la inflación más alta en los últimos 20 años”.

Al encuestar alrededor de 300 empresas, a las que se les preguntó sobre tres impactos: salario mínimo, inflación y legitimación de contratos colectivos (sindicatos). “Nos encontramos que el 60% de las empresas comentaron que van a mantener el presupuesto que ya se tenía, debido a una posición financiera difícil. El 37% (40%) aumentó el porcentaje que tenía pronosticado y presupuestado para el 2022, y éste creció de 1 al 2% por arriba de lo presupuestado”.

Ante ello, destacó que las acciones que se están tomando por parte de las organizaciones, a causa del impacto del crecimiento al salario mínimo, han sido la implementación de crecimientos en categorías (las de mayor escasez o las de mayor especialidad) realizando ajustes, y otras han adelantado la fecha de negociación con sus sindicatos.

Añadió que en el 90% de los casos las empresas están rediseñando el tabulador de personal sindicalizado, sobre todo “porque hay un traslape e inequidad interna, y se busca no rebasar los salarios reales”.

PTU y bonos

Rocío Hernández, directora de Consultoría en Compensación, recordó que “en este año se empieza a pagar el reparto de utilidades con efectos de las reestructuras por la reforma laboral”, afirmó que las empresas, van a tener que pagar un PTU, más el pago del bono.

Y pese a que la autoridad laboral explicó que no existen “sobrantes” a la hora de calcular el pago de utilidades a los trabajadores, la experta comentó que “esta reforma en algún momento no dice qué tienes que hacer con el sobrante, entonces se entiende que un sobrante de la empresa se quedó para reservas de la misma. La reforma no menciona nada sobre el sobrante”.

Resaltó que la fórmula y la manera para calcular el PTU no cambió, es decir se debe de considerar el factor peso y el factor día. “Se debe calcular el PTU tal cual derivado de la utilidad con la fórmula ya establecida”.