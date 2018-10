La permanencia del mecanismo de resolución de controversias inversionista-Estado en el Acuerdo Estados Unidos-México-Canadá (USMCA, por su sigla en inglés) se debió exclusivamente a Estados Unidos, afirmó Ildefonso Guajardo, secretario de Economía.

En su comparecencia ante el Senado de la República, el funcionario reveló que México pidió desparecer ese mecanismo como una estrategia negociadora, a sabiendas de que la administración del presidente Donald Trump sería quien lo mantendría.

Ese mecanismo, incluido actualmente en el Capítulo 11 del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), desaparecerá en tres años para los casos entre Estados Unidos y Canadá y entre México y Canadá.

“La amenaza sería que, con el fin de hacernos menos atractivos, Estados Unidos lo quería eliminar (el Capítulo 11); después ofreció una opción de estar o no estar, donde ellos decían: ‘Nosotros no vamos a estar, pero si México quiere optar por estar, es tema de México’”. “Los negociadores (mexicanos) contestaron: ‘De ninguna manera, la Ley de Tratados Internacionales nos impide aceptar acuerdos de inversión que no sean recíprocos. ¿Cuál fue la estrategia de negociación? Que no se quede el 11, que desaparezca’”, dijo Guajardo.

Este mecanismo permite a una empresa de un país miembro del TLCAN levantar un pánel de resolución de controversias contra una acción por parte del Estado de otro país miembro y obtener, en caso de ganar el caso, compensaciones económicas.

“¿Por qué no gastamos capital negociador en el 11? Porque los más interesados en proteger a sus inversionistas están en Washington y así fue como llegamos a la decisión de proteger el porcentaje más alto de inversiones, con un Capítulo 11 funcionando”, concluyó.

El USMCA mantiene el mecanismo de Estado a Estado del TLCAN para la mayoría de las controversias que surjan en virtud del acuerdo. También conserva páneles para revisar las controversias sobre soluciones comerciales (por dumping o subsidios prohibidos).

Sin embargo, el USMCA eliminaría la solución de controversias entre inversionistas y estados para Canadá después de la terminación del TLCAN.

Mantiene ese mecanismo sólo entre Estados Unidos y México para los reclamantes con respecto a contratos gubernamentales en los sectores de petróleo, gas natural, generación de energía, infraestructura y telecomunicaciones y también lo conserva entre ambos países con respecto a otros sectores, siempre que el reclamante agote primero los recursos nacionales.

Para poder recurrir al mecanismo, el inversionista deberá contar con un contrato firmado por las autoridades del Estado receptor de la inversión. El contrato únicamente es la “llave de acceso” al arbitraje. Las disposiciones del propio contrato no podrán ser arbitrales al amparo del Tratado.

Guajardo Villarreal afirmó también que el recién negociado acuerdo comercial entre México, Estados Unidos y Canadá incluyó las 12,000 reglas de origen para la integración productiva en la región de América del Norte, en aras de favorecer a la industria nacional.

“Tengo la satisfacción de decirles que, de esas 12,000 reglas, con excepción de cinco que fueron producto de una negociación más intensa (como la automotriz), todas ellas favorecieron a la industria mexicana de manufactura para seguir posicionándonos”.

“Así, de las cinco reglas que fueron más detalladas, les puedo dar cuenta de que la regla de petroquímicos, la de acero, la de vidrio y fibra óptica fueron alineadas a los mejores intereses de la industria nacional, conformando un esquema de integración y de generación de valor sin precedentes”.

“Puedo afirmarles, con toda seguridad, que el acuerdo que eventualmente será remitido formalmente después de su firma a ustedes no tiene ninguna restricción cuantitativa ni ninguna restricción tarifaria. En su conjunto el nuevo tratado trilateral está a la altura de los mejores acuerdos comerciales internacionales”.

Y asumió el compromiso ante los senadores de que antes de la firma del tratado; es decir, en los próximo 50 días, se eliminarán “todas las agresiones arancelarias”.

