Detectar a tiempo el cáncer de próstata puede salvar tu vida

La próstata es una glándula ubicada en el aparato reproductor masculino y su función se enfoca en producir el líquido que forma parte del semen. A medida que los hombres van envejeciendo, la próstata irá aumentando su tamaño, de una forma natural. Pero, en ocasiones, este aumento de tamaño será resultado de la presencia de cáncer en la próstata.

El Dr. Aarón Torres García, especialista en urología oncológica del Centro Médico ABC indica que el cáncer de próstata es un problema de salud pública mundial, convirtiéndose en la principal causa de muerte en la población masculina de México.

Diversos estudios estiman que uno de cada 13 hombres padecerá cáncer de próstata en algún momento de su vida y, uno de cada siete, morirá a consecuencia de esta enfermedad.

El cáncer de próstata se presenta cuando las células de la glándula comienzan a crecer sin control. Aunque los adenocarcinomas son el tipo de cáncer más común que se presenta en la próstata, también pueden originarse otras variantes como los carcinomas de células pequeñas, tumores neuroendocrinos, carcinomas de células transicionales y sarcomas.

Actualmente, aunque el cáncer de próstata es la principal causa de muerte en hombres, la realidad es que también es un tipo de cáncer que es totalmente curable, siempre y cuando se detecte a tiempo.

La razón de la gravedad de esta enfermedad se debe a que, en su etapa inicial y momento donde es curable, no genera síntomas y, a raíz de esto, los hombres no tienen un tratamiento oportuno.

Una vez, en etapa más avanzada, el cáncer de próstata puede presentar diferentes síntomas como:

Problemas para orinar.

Cambios en la fuerza y flujo de la orina.

Sangre en la orina o en el semen.

Dolor de huesos.

Pérdida de peso no intencionada.

Disfunción eréctil.

Dolor en cadera, espalda, tórax u otras zonas del cuerpo.

Adormecimiento o debilidad en las piernas o pies.

Debido a estas características, el Dr. Aarón Torres García indica que lo óptimo para todo hombre es contar con un diagnóstico precoz, lo que permitirá recibir el tratamiento indicado y evitar así las consecuencias peligrosas para su vida.

Para la prevención y detección del cáncer de próstata antes de presentar algún síntoma se emplean dos pruebas:

El examen de tacto rectal, también conocido como DRE o examen digital del recto, que permite al médico palpar la presencia de tumores cancerosos o zonas endurecidas en la glándula.

Mientras que la prueba de antígeno prostático (PSA), permite medir los niveles de PSA en la sangre. Los PSA son una sustancia producida en la próstata y, dependiendo del tamaño de la glándula, los rangos que se detecten de esta sustancia también variarán y podrían ser un indicio de la presencia de cáncer de próstata, aunque el aumento no es exclusivo a esta enfermedad.

Cada una de estas pruebas cuenta con su propio porcentaje de acierto. Al realizar el tacto rectal y que el médico no perciba nada anormal, significa que se tiene un 60% de probabilidades de no tener cáncer de próstata. Por otro lado, al realizarte la prueba de antígeno prostático específico (PSA) y obtener resultados normales, las posibilidades de que la persona tenga cáncer de próstata es solamente del 45% y la certeza de no tenerlo es únicamente del 58%.

Pero, en caso de que la persona se realice en conjunto tanto la prueba de tacto rectal como la prueba del antígeno prostático específico, y que los resultados sean normales para ambas, la certeza de no tener cáncer de próstata aumenta a un 94%, esto te permitirá tener una mayor certeza en tus resultados.

Por otra parte, en caso de que alguno o ambos resultados sean anormales, el médico podrá solicitar la realización de una biopsia de la próstata, este método es el diagnóstico definitivo que indicará la presencia, o no, de cáncer en la próstata.

A raíz de esto, el Dr. Torres García insta a eliminar la común creencia de “¿para qué debo checarme, si no siento nada?”. Especialmente en el cáncer de próstata, durante sus primeras etapas no se siente nada, es decir, es totalmente asintomático, pero una vez que las personas empiezan a tener síntomas, se debe a que se ha producido la metástasis y hay presencia de dolor de una forma importante.

Los factores de riesgo que hay que tener en cuenta y que afectan el desarrollo de cáncer de próstata son:

Edad . La edad es uno de los principales factores que afectan el desarrollo del cáncer de próstata. A partir de los 50 años es mayor la posibilidad de padecer esta enfermedad; mientras que más del 80% de los casos de cáncer de próstata se diagnostican en hombres de 65 años o más.

. La edad es uno de los principales factores que afectan el desarrollo del cáncer de próstata. A partir de los 50 años es mayor la posibilidad de padecer esta enfermedad; mientras que más del 80% de los casos de cáncer de próstata se diagnostican en hombres de 65 años o más. Raza . La raza también conlleva un cambio en las posibilidades de tener cáncer de próstata. Los hombres de raza negra presentan un mayor riesgo en comparación a los hombres de raza blanca; también la edad desde la que lo pueden padecer es menor y los tumores que llegan a presentar pueden ser tanto más agresivos como de un crecimiento más rápido. Por otro lado, los hombres hispanos tienen un menor riesgo de desarrollar este tipo de cáncer y de morir por la enfermedad.

. La raza también conlleva un cambio en las posibilidades de tener cáncer de próstata. Los hombres de raza negra presentan un mayor riesgo en comparación a los hombres de raza blanca; también la edad desde la que lo pueden padecer es menor y los tumores que llegan a presentar pueden ser tanto más agresivos como de un crecimiento más rápido. Por otro lado, los hombres hispanos tienen un menor riesgo de desarrollar este tipo de cáncer y de morir por la enfermedad. Factores genéticos . El cáncer de próstata familiar es la denominación de este cáncer que se puede heredar en una familia. Desarrollándose debido a una combinación de genes que se comparte por los padres, así como factores ambientales y estilo de vida. En casos donde se tenga un familiar de primer grado con diagnóstico de cáncer de próstata, las posibilidades de también desarrollarlo se llegan a duplicar.

. El cáncer de próstata familiar es la denominación de este cáncer que se puede heredar en una familia. Desarrollándose debido a una combinación de genes que se comparte por los padres, así como factores ambientales y estilo de vida. En casos donde se tenga un familiar de primer grado con diagnóstico de cáncer de próstata, las posibilidades de también desarrollarlo se llegan a duplicar. Dieta . Aunque no se ha comprobado que los alimentos y hábitos alimenticios pueden causar o prevenir el desarrollo de cáncer de próstata; se recomienda una dieta sana y baja en grasas animales para una mejor salud.

. Aunque no se ha comprobado que los alimentos y hábitos alimenticios pueden causar o prevenir el desarrollo de cáncer de próstata; se recomienda una dieta sana y baja en grasas animales para una mejor salud. Factores hormonales. Algunos estudios señalan que al presentar valores de testosterona o IGF1 en el límite alto, se puede aumentar la posibilidad en el desarrollo de cáncer de próstata.

¿Cuándo me debo realizar un chequeo?

El Dr. Torres García recomienda que la edad óptima para comenzar a realizarte tanto la prueba de tacto rectal como la prueba de antígeno prostático específico (prueba PSA) es a los 45 años, y una vez cada año a partir de ese momento. Mientras que para los hombres que tienen factores de riesgo alto: familiares en primer grado con cáncer de próstata, afroamericanos, etc. Se recomienda que se realicen la prueba de tacto rectal también una vez al año, pero la prueba de antígeno prostático específico dos veces al año; todo esto con el objetivo de detectar la aparición del cáncer de próstata en sus etapas iniciales y en un momento que pueda ser curable.

