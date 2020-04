En medio de la pandemia por el Covid-19, los gustos y preferencias de los consumidores cambiaron, al menos en el sector de lácteos. Las ventas de leche deslactosada aumentaron hasta doble dígito, mientras que las de queso y yogurt bebible decrecieron, informó Vicente Gómez Cobo, presidente de la Federación Mexicana de Leche (Femeleche).

“El mercado modificó sus patrones, hay productos que han crecido arriba de 30% como la leche deslactosada ultrapasteurizada, y hay otros productos que cayeron fuerte en sus ventas como el yogurt bebible y los quesos”.

En entrevista, el presidente de la Femeleche explicó que el incremento en las ventas de algunos productos sopesa las pérdidas. “La venta de leche ultapasteurizada ha desplazado algo de lo que no han vendido en otros lados, pero también con el problema de abasto, no es que no haya, pero si una tienda ha pedido seis viajes, ahora pide quince y toda la logística de entrega se modificó y eso complica mucho”, manifestó.

Bajo el contexto del distanciamiento social, la tendencia de los consumidores se basa en la compra de productos básicos como alimentos y bebidas, sumado a productos de limpieza personal y para el hogar, mencionó Lina Angelov, directora del Área Global Strategy Group de KPMG.

El principal factor que mermó las ventas de yogurt y queso es la falta de afluencia de personas en las centrales de abasto, mercados y tiendas de conveniencia, según González Cobo.

“Hemos tenido problemas con productores que venden a queserías, sobre todo quesos frescos, que muchos de ellos se venden en mercados, tianguis y no se está colocando el producto”, dijo.

En su último reporte, la consultoría Kantar reveló que, ante la imposibilidad de salir, las familias mexicanas compraron jabón en barra (60%), pescado enlatado (57%), harina (49%), jabón (47%), papel higiénico (45%), pasta seca (42%), aceite (40%), cloro (39%), detergente de ropa (33%) y sopas (33 por ciento).

Tras la depreciación del peso frente al dólar, que sólo en lo que va del año lleva una pérdida de 27.6%, el presidente de la Femeleche refirió que los costos de algunos productores incrementaron.

“El hecho de que la moneda haya perdido su valor está generando que los insumos que están dolarizados como los granos, medicinas y refacciones tengan incrementos fuertes en el costo e impacta de manera seria”, mencionó.

Cerca de 80% de los insumos utilizados por los productores de leche presenta dolarizados sus insumos.

“A nivel nacional, hay 250,000 productores que en mayor o menor medida están siendo afectados por el tipo de cambio”, expresó el directivo.

Días antes, Vicente Gómez Cobo aseguró que, por el momento, no incrementarían el precio de la leche, pero podría ser temporal por el impacto del Covid-19 y por los precios del petróleo.

