La crisis del Covid-19 es la peor que se ha vivido en todos los tiempos, es la suma de todos los miedos y estimo que México tendrá una caída del Producto Interno Bruto (PIB) de dos dígitos, así lo consideró Patricia Armendáriz, CEO de Financiera Sustentable y en 1991 fue la negociadora de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para el Tratado de Libre Comercio de América del Norte en servicios financieros.

“La crisis que yo viví dentro del gobierno en 1994 tuvo una caída de 8 puntos del PIB y la del 2008 no la vivimos tan fuerte como la vivió el resto del mundo”, dijo Armendáriz, quien fue en ese periodo, vicepresidenta de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y tuvo que enfrentar la devaluación del peso, vivió la crisis bancaria de 1994 y le tocó la intervención de bancos en México.

“La gran interrogación es que México es el único país del mundo, que ha enfrentado la crisis sin ningún estímulo fiscal importante, y sin endeudarse, es el gran experimento de cómo vamos a salir. Un presidente que le está apostando a la base de la pirámide, y que le está diciendo a los empresarios que ellos pueden salir solos”.

En entrevista con El Economista, Patricia Armendáriz consideró que los empresarios exitosos, sí van a salir adelante, “este es nuestro país y nuestro negocio y vamos a inventarnos o reinventarnos para cruzar esta pandemia”.

Toque empresarial

Dijo que, como empresaria, entró a la crisis muy asustada, “porque la administración de la liquidez es muy complicada, ya no recibes ingresos, ya no vendes y si tienes gastos. Lo primero que hice fue ampliar la captación de depósitos, hacerme de liquidez y planear”.

Patricia Armendáriz, que es Consejera Independiente de Banorte y ha asesorado diversas empresas, mencionó que durante la cuarentena ha ganado mucho en cuanto al trabajo con su equipo, han creado documentos conjuntos estratégicos, las reuniones son más cortas, ya no hay tanta discusión, por lo que ahora son más efectivos y asertivos. “Estoy revisando todo el control interno de la empresa y finalmente, inauguré un Comité de Procesos y tenemos un chat de cada tema: cobranza, colocación y Fintech”.

Mencionó que en cuanto al tema de Fintech, la empresa Financiera Sustentable "ha crecido impresionantemente" en la parte tecnológica, ya que todos los procesos se realizan de manera virtual, pero además está generando educación tecnológica a sus usuarios en temas digitales. “Ya mis clientes tienen conmigo conferencias Zoom, que son la base de la pirámide, ya firman documentos digitalmente, es un gran paso”, dijo.

“La cuarentena me está obligando a cambiar de estilo de vida, no todos los días tengo que estar en mi oficina, ya estamos en un Comité de Regreso a la “nueva normalidad”, tuvimos sólo nueve personas en guardia y no pasó nada, seguimos vendiendo, seguimos produciendo, les dije a mi equipo que analizaran en cuanto tiempo quieren regresar a la oficina. Esto va a disminuir los viajes a la oficina y la pérdida de tiempo en 50%”, mencionó Armendáriz, quien funge como juez en el programa Shark Tank México.

Lanzamiento del libro

Patricia Armendáriz, Doctora en Economía egresada de la Universidad de Columbia, y quien lanzó esta semana el libro “Crisis. Sortéala y aprovecha sus oportunidades en tu pyme”, de la editorial Penguin Random House.

“Lo que vas a encontrar es un espejo de lo que yo he estado haciendo, es la parte práctica. Básicamente es sobrevivir en este túnel, les doy consejos prácticos de la administración de su liquidez, consejos prácticos de bajar su consumo al mínimo, de no pagar a sus proveedores, ni a sus acreedores y pedirles tregua”.

Esto es parte del libro... En México hay casi 5 millones de empresas. El 90% de ellas contratan a menos de 10 personas y, en conjunto, absorben el 50% del empleo empresarial; es decir, 13 millones de trabajadores. El otro 10% está representado por compañías medianas y grandes que contribuyen con el otro 50% del empleo empresarial.

Si a estos negocios pequeños les añadimos los empleos del sector informal —definido de manera muy general como el que no inscribe a sus dependientes en el sistema de seguridad social—, que son 24 millones de trabajadores adicionales, nos encontramos con la agrupación a la que yo llamo micropymes, la cual comprende desde el autoempleo hasta las compañías que cuentan con 10 empleados. Estos 37 millones de trabajadores conforman nada más y nada menos que el 66% del total de personal ocupado del país, que según estadísticas oficiales es de 56 millones de personas.

"Crisis" mi nuevo libro escrito para ti. Disponible en tiendas digitales: AmazonKindle, Apple Books, Google Play, Gandhi, https://t.co/ibYFsYA3hz, Rakuten kobo, Porrúa, El Sótano. Ebook ��https://t.co/Fs1ZMuEhi1@megustaleermex pic.twitter.com/J6XJTtrpRR — Patricia Armendáriz (@PatyArmendariz) May 13, 2020

Patricia Armendáriz dedica el libro a las micropymes, el cual abarca la mayoría de las empresas del país y ocupa casi el 70% de nuestros trabajadores. De ninguna manera desestimo al otro motor de la economía, las medianas y grandes empresas, más bien reconozco que éstas tienen recursos mayores para sortear la crisis que estamos atravesando.

“El mundo va a cambiar. Una de las cosas que va a pasar es que Estados Unidos volteará con México como su primer proveedor, hay que meterse a ver que nos va a pedir Estados Unidos. Es una manera de reinventarse, pero sobre todas las cosas trato de enviarles el mensaje de cuales son los escenarios a los que se pueden enfrentar. El libro es momento de reflexionar para las empresas, las estrategias para crecer su negocio y si tienen que brincar la situación del Covid-19, les doy un consejo de cómo se pueden reinventar”, concluyó Armendáriz.

