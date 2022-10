Compucentro lleva a sus invitados a un "viaje a marte", XaaS todo como servicio

El pasado jueves 20 de octubre se dieron cita distintas empresas para la Cata de Mezcal “Sabores del espacio” de la empresa de tecnología Compucentro. Los invitados comenzaron a llegar por la tarde noche a un restaurante en Polanco, en donde se llevó a cabo el evento.

Compucentro está comenzando un nuevo viaje como una empresa X as a Service. Junto con los Xplorers, Compucentro se han aventurado a rebasar los límites de la tecnología hasta Marte. Horacio Gutiérrez, director de Compucentro, dio la bienvenida a clientes y amigos que han caminado con la compañía a lo largo de 33 años de historia.

La vista del cielo al anochecer desde la terraza con vistas al museo Soumaya sólo consiguió que los invitados pudieran sentirse más como si estuvieran viendo la Tierra desde el espacio.

Una vez acomodados, los ejecutivos pudieron empezar con la presentación de la nueva imagen Compucentro, la cual es fiel al concepto del viaje a Marte.

De acuerdo con Daniel Olave, gerente del departamento de ventas, Compucentro tiene en su ADN la pasión para acompañar y guiar a los clientes en su trayecto, tal como lo haría un sherpa digital, para que alcancen su destino gracias a la nueva era Compucentro X as a Service.

La empresa se sintió motivada a dar ese siguiente paso ya que el mundo se encuentra en constante cambio y la tecnología aún más rápido. Antes, las empresas consumían infraestructura o hardware, pero necesitaban software, soporte y expertos que pudieran ayudarlos a cumplir sus metas.

Con esta introducción, Daniel Olave presentó a los asistentes el video de lanzamiento de la nueva imagen, en donde se desglosan las unidades de negocio todo como servicio que Compucentro tiene en su oferta comercial, tales como Sistema Administrado de Impresión (SAI), Device as a Service (DaaS), Network as a Service (NaaS) y Data Center as a Service (DCaaS). Las tecnologías como servicio implican que Compucentro provee hardware, software y servicio en un solo contrato, en un modelo de pago por suscripción mensual, por lo que consumir tecnología bajo este modelo de negocio tiene el beneficio de una mejor inteligencia financiera, escalabilidad, gracias al modelo de pago por suscripción, optimización de costos y todo de la mano de un equipo apasionado, comprometido y en constante desarrollo para brindar el mejor servicio.

Posteriormente, Obed Calva, especialista en Centro de Datos dio una breve una plática informativa sobre HPE GreenLake un modelo de consumo bajo demanda que tiene la experiencia de la nube moderna para empresas que requieran la agilidad de la nube pública con los beneficios de seguridad, cumplimiento y control on premise.

HPE GreenLake permite a las empresas convertir su CAPEX en OPEX, reducir el tiempo dedicado a la implementación de proyectos digitales y evitar el sobreaprovisionamiento.

Posteriormente, los jefes de las unidades de negocio de la empresa – y por lo tanto, Xplorers – dieron una breve descripción de lo que conlleva su unidad, los beneficios y el modelo de trabajo.

Una vez concluidas las presentaciones, los invitados no sólo disfrutaron de una cata de mezcal y cena maridaje, sino que al finalizar se llevaron como obsequio una rica cerveza de Cervecería El Secreto, un patrocinio con sabores del espacio.

¿Cuál será el nuevo viaje de Compucentro?