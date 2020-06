La compra del 49% de las acciones que tiene Aleatica, antes OHL México, del Aeropuerto Internacional de Toluca (AIT) por parte del gobierno federal estaba “muy” avanzada, las partes habían acordado el precio y a finales de marzo estaba previsto cerrar la operación. Ahora está detenida. El monto y el origen de los recursos aún no eran públicos.

“Llegó la pandemia y cambiaron los escenarios. Por ahora la operación no continúa, pudiera ser que se retoma después, pero no es algo que vemos hoy. El escenario es muy incierto para valorar el precio de las acciones de un aeropuerto que en este momento no tiene operación comercial, se suspendieron todos los vuelos, si bien en carga y vuelos privados sigue operando bien”, detalló el titular del GACM, Gerardo Ferrando.

En el nuevo acuerdo entre las partes no se estableció algún tiempo para reanudar la compra, a pesar de que el interés existe.

La participación de Aleatica en la integración del AIT (donde el 51% de participación está en manos del gobierno del Estado de México y Aeropuertos y Servicios Auxiliares) en el sistema aeroportuario, de acuerdo con el directivo, no representa ningún obstáculo.

“Hay buena coordinación. El año pasado se nombró a Federico Beltrán como director de ese aeropuerto y yo como director del grupo aeroportuario interactúo permanente con los directores”, agregó.

