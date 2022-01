La cancelación de más de 312,000 puestos de trabajo registrados en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en el mes de diciembre abrió el debate sobre la legalidad o no, especialistas aseguran que hay diversos factores en las contrataciones temporales y no en todos los casos se trata de evadir el pago de prestaciones a las que tienen derecho los trabajadores.

Asimismo, se tienen identificados dos periodos con la cancelación de puestos de trabajo, el primero en junio, con bajas que están por arriba de los 15,000 y diciembre donde usualmente se cancelan 300,000 empleos, explicó Héctor Márquez Pitol, presidente de la Asociación Mexicana de Empresas de Capital Humano (AMECH).

Por su parte, Iván Arias, director de Estudios Económicos de Citibanamex, comentó que la estacionalidad en los registros de los trabajadores del IMSS en diciembre es muy marcada, y destacó que “el comportamiento es recurrente va a persistir a pesar de la reforma en subcontratación”, la cual desde el segundo semestre del año arrojó números positivos en los registros de trabajadores ante el Seguro Social.

Destacó que la actividad de la subcontratación en el país -de abril a diciembre de 2021- ha disminuido dramáticamente, pues esta actividad cayó hasta 75% respecto al nivel que tenía antes de la reforma laboral, lo que impulsó los registros en el Seguro Social, pero que tenderán a ir disminuyendo.

“Esto tenderá a disminuir, pero la estacionalidad de los empleos no creo que cambie totalmente en los años siguientes”.

Prácticas naturales de empleo temporal

Márquez Pitol explicó que hay prácticas naturales respecto a las contrataciones temporales, “durante el año hay 3 millones de empleados eventuales registrados en el IMSS. Estos empleos por su naturaleza concluyen en un cierto periodo de tiempo; tradicionalmente son de máximo 6 meses, pero hay inclusive empleos eventuales por 1 a 3 días. De tal manera que las bajas de personal eventual o permanente registrado en el IMSS se dan al concluir la obra o servicio para el que fue contratado, no evaden ningún pago. Se liquida de acuerdo a la ley”.

No obstante, también hay prácticas de elusión, “las bajas para cortar la antigüedad de los trabajadores es una práctica incorrecta de algunos empleadores. Lo hacen obviamente para no generar el pasivo laboral con el empleado; pero esto se puede identificar desde la manera en la que los patrones realizan la contratación, pues generalmente lo hacen por honorarios, asimilados a salarios, derechos de autor, etc. Dejando de pagar inclusive el impuesto sobre nóminas”.

En ese sentido, destacó que es un mito que la cancelación de plazas “se use para dejar de pagar aguinaldo; o que todas las bajas de diciembre son del outsourcing”.

Agregó que “las bajas de diciembre son las más notorias, pero realmente se dan todos los meses, en todos los sectores, donde concluye algún contrato temporal o permanente o por obra determinada”.

Los sectores que utilizan empleos temporales son: Transformación 690,000; Construcción 586,000; Servicios 398,000; Comercio 326,000 y Eventuales del Campo 272,000.

Una manera de evitar, dijo Márquez, es “no dejar que se contrate al trabajador a través de honorarios, asimilados a salarios, derechos de autor, sindicatos, cooperativas, que simulan que es independiente”.