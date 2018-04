El presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Juan Pablo Castañón dio por cancelada la mesa técnica sobre la viabilidad del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAIM) que sostendría con el candidato de Morena, Andrés López Obrador, al quedar demostrado en eventos públicos y medios de comunicación que muestra intolerancia y no escucha sobre la importancia del proyecto de infraestructura. “No hay nada que agregar...”, expresó.

“Nos parece que el tema del aeropuerto es demasiado importante como para convertirlo en golpe de campaña y no estamos dispuestos a generar escenarios en ese sentido”, sentenció el líder empresarial.

En conferencia de prensa, Castañón refirió que el empresario Carlos Slim, así como muchos técnicos han dado suficientes argumentos de que el aeropuerto es sustentable y tiene viabilidad, pero AMLO mantiene su postura en contra. “No nos interesa organizar un foro”.

Lo que hemos observado es que cuando no están de acuerdo con él (AMLO)descalifica a las personas y “eso nos preocupa insistiendo porque hemos ofrecido diálogo y análisis y también propuestas firmes con cada una de las candidatas y candidatos, hemos observado como cada uno de los demás candidatos están dispuestos a hablar algo y tomar una posición de escuchar incluso hasta para cambiar de opinión, pero en este caso no lo hemos tenido y no tiene sentido continuar en ese tema”, acusó.