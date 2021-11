Grupo Bimbo anunció su compromiso de lograr cero emisiones netas de carbono para el año 2050, con lo que considera las emisiones de toda su cadena de valor, en todas las áreas de operación, logística, ventas, compras y comercialización.

Según la empresa, el objetivo fue desarrollado siguiendo el marco de la iniciativa Science Based Targets, y luego validado por la misma organización que sigue una metodología reconocida y estandarizada centrada en la reducción de emisiones en línea con limitar el calentamiento global a 1.5 grados centígrados por encima de niveles preindustriales, y así limitar un daño irreversible a nuestro planeta.

Así, se ha convertido en la primera empresa mexicana de alimentos en comprometerse con la “Business Ambition for 1.5°C” y unirse a la Campaña “Race to Zero” de Naciones Unidas, con objetivos establecidos y validados por Science Based Targets. La Campaña “Race to Zero” es el primer esfuerzo coordinado para reducir las emisiones.

