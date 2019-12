El Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM) recibió cinco propuestas de empresas interesadas en ofrecer el suministro de personal técnico y administrativo para proyectos de infraestructura aeroportuaria que se le encomienden, las cuales van de los 216.9 a 239 millones de pesos.

El fallo está previsto para darse a conocer el próximo jueves por la tarde y será el primero que realice la actual administración para contratar personal externo que se encargará de proyectos que aún no se dan a conocer. La vigencia del contrato será del primer día de enero del 2020 al 30 de junio del 2021.

Las firmas que participan en el proceso de licitación son las siguientes: Corpomex MC, Grupo Empresarial Grecopa, Sacranom, Visión y estrategia de negocios y We keep on moving.

Entre el personal que requiere el GACM figuran: 10 líderes de proyecto especialista con sueldos mensuales máximos, cada uno, de 130,830 pesos; ocho líderes de operación A que cobrarán 78,818 pesos, seis líderes de operación B a los que pagarán 65,500 pesos y 18 líderes de operación C con salarios de 56,805 pesos. “Considerando que el servicio se adjudicará mediante contrato abierto, el número de terceros, aproximado, será de 270 personas; sin embargo, podrá ajustarse, por lo que el proveedor deberá tener la capacidad y flexibilidad para la contratación y prestación del servicio según la demanda del GACM”, se informó a los interesados.

La mayor cantidad de personal solicitado por el grupo será en la categoría de ejecutivo especialista B, de los cuales habrá 73 con salarios de 39,200 pesos.

Las jornadas laborales serán de 48 horas a la semana y se desarrollarán en los centros de trabajo que se les asignen y los controles de asistencia estarán a cargo de la empresa ganadora de la licitación, en caso de que se presenten horas extra de trabajo se deberán cubrir y pagar en común acuerdo con la entidad proveedora del servicio.

En los términos de referencia del concurso, el grupo aeroportuario que tendrá a su cargo la operación conjunta de los aeropuertos de Santa Lucía, Toluca y la Ciudad de México, se precisó a los interesados los alcances respecto al tema de prestaciones laborales.

“El proveedor será responsable del pago a los terceros y a los honoristas, así como del cumplimiento del pago de los impuestos, además de todas las obligaciones patronales derivadas de la contratación del personal, frente al IMSS, Infonavit, SAR y cualquier otra obligación análoga de carácter laboral fiscal”.

