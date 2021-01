La petrolera angloholandesa Shell se suma como socia de YPF y de la noruega Equinor para la exploración off-shore en la cuenca norte del espacio marítimo argentino. Se trata del primer proyecto de exploración de aguas profundas en el país.

El CEO de YPF, Sergio Affronti; la presidenta de Equinor Argentina, Nidia Álvarez; y el presidente de Shell Argentina, Sean Rooney, firmaron un acuerdo preliminar para el ingreso de Shell como socio en el bloque CAN 100, ubicado en la Cuenca Norte del Mar Argentino."Equinor e YPF suscribieron un acuerdo con Shell para la cesión conjunta de participaciones no operadas del 30% en el bloque CAN 100, ubicado en la Cuenca del Norte Argentino, en el off-shore de Argentina", según informó la empresa.

Equinor permanecerá como operador. Tras esta transacción, que se encuentra sujeta a la aprobación de la autoridad regulatoria, Equinor (operador del área) e YPF se dividirán en partes iguales el 70% del bloque y Shell ingresará con el 30% restante.

"Para YPF la firma de este acuerdo es un nuevo paso en el fortalecimiento y expansión de la relación con estas dos grandes compañías energéticas. Estamos muy entusiasmados de poder aportarle al país el conocimiento y la experiencia que Equinor y Shell tienen en el desarrollo de proyectos offshore en el mundo", afirmó Affronti en el comunicado.

Si bien no se trata de la primera explotación off-shore en la Argentina, fuentes de la industria aclaran que es el primer proyecto de exploración de aguas profundas del país. "Hay explotación off-shore en Tierra del Fuego, donde YPF es socia de Enap Sipetrol en el área Magallanes y, también, está la francesa Total, con un proyecto muy importante", explicó.

"Sin embargo, el que anuncian YPF, Equinor y Shell es el primero que se hace en aguas profundas del Mar Argentino", distinguen. En octubre de 2019, Equinor firmó un convenio para la exploración off-shore. Después de esta transacción, Equinor e YPF poseerán el 35% cada uno.

La alianza de YPF con Equinor abarca otros bloques exploratorios del mar nacional, como son las áreas CAN 102 y CAN 114, en tanto que en tierra YPF ya era socia de Equinor y Shell en el desarrollo del bloque de Vaca Muerta Bandurria Sur.

Argentina tiene un potencial exploratorio de hidrocarburos sobre superficie mayor a 1.2 millón de km2, de los cuales son prospectables unos 590,000 km2.