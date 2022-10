Anticipan fallo positivo para México en panel por reglas de origen

El próximo 11 de noviembre, fecha en la que se dé a conocer la resolución del panel de controversias en materia automotriz sobre las reglas de origen para producir un vehículo ligero, México y Canadá resultarán ganadores de la disputa contra Estados Unidos, afirmaron organizaciones que representan a la Industria Automotriz en México, así como uno de los ex negociadores del T-MEC.

“Estamos seguros que México y Canadá ganaremos esta disputa, ya que la facilidad (Roll up) que otorga las Reglas de Origen del T-MEC, se encuentra escrita en blanco y negro en los textos del propio tratado”, sostuvo Alberto Bustamante, director de la Industria Nacional de Autopartes (INA).

Consultados por separado, Kenneth Smith Ramos, ex negociador mexicano del T-MEC, argumentó que la balanza se inclina en favor de México y Canadá, puesto que “el grave problema que tiene Estados Unidos es que no tiene manera de justificar una interpretación que no coincide con lo del texto del Tratado, con el capítulo de reglas de origen y las reglamentaciones uniformes y si te vas a las clausulas especificas señala que puedes acumular origen para las partes esenciales”.

De acuerdo con el ex negociador, la posición de la administración de Joe Biden posee una trampa de contabilidad, que costaría a las armadoras, por lo menos 10 puntos porcentuales adicionales para poder cumplirla.

Explicó: si traigo un motor que cumple con el 75% de reglas de origen, que vale 10,000 dólares y al incorporarlo al auto, con el cual cumple en la parte esencial al 75% -automáticamente- el T-MEC lo considera originario.

Pero Estados Unidos dice no, “no te lo acumulo porque me dijiste que era 75% original y te contabilizo 7,500 dólares. Esa es una trampa multiplicada por todas las partes esenciales”, aseveró Smith Ramos.

